Кандидат в депутаты седьмого созыва по Чуй-Кеминскому округу Медербек Саккараев все-таки получит свой мандат. Об этом стало известно 28 декабря из решения Верховного суда. Медербек Саккараев. Как сообщили в пресс-службе суда журналисту «Клоопа», Верховный суд отменил решение Административного суда Бишкека, согласно которому Саккараеву не должны были выдавать мандат. Ранее за это выступала Центральная избирательная комиссия, так как у Саккараева было гражданство Казахстана. «Судебным актом признано незаконным и отменено решение ЦИК об отмене регистрации кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по №31 Чуй-Кеминскому избирательному округу Саккараева», — сообщили в суде. Саккараев и отмена регистрации Еще 16 ноября в ЦИК поступило заявление о том, что Саккараев имеет гражданство Казахстана. Тогда ЦИК направило запросы в МИД и другие ведомства. Выяснилось, что в государственной базе Казахстана кандидат Саккараев состоит как гражданин. Однако сам кандидат принес справку с посольства соседней страны о том, что он утратил гражданство в связи с принятием гражданства другого государства и на данный момент не является гражданином Казахстана. Но в анкете кандидата этой информации не было указано, хотя требуется указывать дату приема и выхода из гражданства иного государства, в случае если ранее оно имелось. Позже представитель Саккараева изменил сведения о гражданстве в анкете ЦИК. На этот раз он указал о наличии иного гражданства в период с 2006 года по 2016 год. Но по данным ГКНБ, он стал гражданином Казахстана еще в 2002 году. Кроме того, другие кандидаты написали заявление в ЦИК с требованием отменить регистрацию Саккараева. В их числе был и Тынайбек Жансеитов, который стоит на втором месте по количеству голосов после Саккараева. Однако в ЦИК заявили, что определение результатов парламентских выборов по Чуй-Кеминскому округу № 31 приостановлено. Медербек Саккараев — бизнесмен. Он основатель семеноводческого фермерского хозяйства «Томат КейДжи». Также известен, как глава охранного агентства «Шумкар». Он пытался баллотироваться в депутаты парламента в 2020 году. Тогда он был в списке партии «Мекеним Кыргызстан» под № 144. В 2021 году участвовал в парламентских выборах по Чуй-Кеминскому избирательному округу как одномандатник. По предварительным данным ЦИК, он лидировал по количеству голосов. Саккараева также связывали с нападением на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Кандидатка от «Ата Мекена» Клара Сооронкулова на своей странице в фейсбук заявила, что на Текебаева напали «спортики» мэра Токмока Урмата Самаева и Медербека Саккараева.

