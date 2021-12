Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что 27 декабря глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев встретился с коллективами Ошского межобластного центра наркологии и Ошского областного центра психического здоровья. Фото: пресс-служба минздрава На этой встрече Бейшеналиев озвучил приказ минздрава, согласно которому два этих учреждения объединят в Ошский областной центр психиатрии и наркологии. «Объединение не повлечет за собой негативных последствий для сотрудников. Все врачи, медсестры и санитары продолжат работать. Конечно небольшое сокращение коснется административно-управленческого персонала, но им будет выплачена компенсация», — заверил Бейшеналиев. По словам министра, сокращения коечного фонда не будет — для психиатрических больных сохранят 170 койко-мест, а для наркологических — 50. Ранее 14 декабря стало известно, что Бейшеналиев принял решение объединить Республиканский центр психического здоровья и Республиканский центр наркологии, в связи с тем, что в них уменьшилось количество пациентов. При этом эти центры уже хотели объединить в 2020 году, но тогда пациенты и медики выступили против. Бейшеналиев аргументировал свое предложение тем, что пациентов в них стало мало, а помещения пустуют. Он отметил, что подобные службы объединены во всем мире и специальность у врачей для пациентов с алкогольной зависимостью и психическими расстройствам — одинаковая.

