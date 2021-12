В селе Кенеш Нарынской области 28 декабря открыли здание новой школы — ранее на её месте была школа из контейнеров. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в Нарынской области. Чиновники в Нарыне открывают новую школу. Фото: Пресс-служба полпреда президента в Нарынской области Школа рассчитана на 150 ученических мест. На строительство этого двухэтажного здания из госбюджета было выделено почти 58 млн сомов. По данным пресс-службы, в школе обучаются 172 ученика, работают 22 учителя. Школа в селе Кенеш. Фото: Пресс-служба полпреда президента в Нарынской области Сам полпред области Сабыркул Ашимбаев также присутствовал на церемонии открытия. Вместе с ним были аким Нарынского района Нуридин Мадимаров, начальник областного управления образования Касымбек Мамытов и другие чиновники. Бывший полпред Аманбай Кайыпов покинул свою должность на фоне скандала с открытием школы из контейнеров в этом селе. Школа из контейнеров В сентябре 2019 года чиновники торжественно открыли новую школу в селе Кенеш. Правда, она состояла из железных контейнеров. Школа из контейнеров. Фото: Мирлан Кадыров / RFE / RL Фотографии с открытия этой школы распространились в соцсетях и вызвали возмущение пользователей. Они объявили сбор средств на строительство нового здания для детей. Тогда зампред правительства в Нарынской области Жаркын Ибраева объяснила «Клоопу», что школа из контейнеров — это вынужденная мера, потому что остальные подходящие здания в селе находятся в аварийном состоянии или заняты. «Правительство в курсе с 2015 года. Мы искали дома, социальные объекты и не нашли, потому что село маленькое. Мы не нашли и пустые дома. […] Потом вышел приказ от минобраза о том, чтобы перевезти в село мобильные дома МЧС и там учить детей», — заявила она. По словам Ибраевой, всего под школу выделили шесть контейнеров, в которых учатся 160 учеников в две смены. Каждый контейнер вмещает в себя около 15 человек. Дети, которым не хватило места в контейнерах, учатся в соседней столовой. Ибраева тогда сказала, что местные власти ищут новое здание под школу, чтобы разместить в нем детей до зимы. С 3 октября учеников перевели в здание местного клуба, которое было построено за год до этого. Также в сентябре 2019 года, на фоне этого скандала, тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку министрессу образования и науки Гульмиру Кудайбердиеву.

