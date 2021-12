Обвиняемому в смертельном ДТП с участием кортежа президента Конокбаю Чынжырбаеву изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом в интервью 24.kg сообщил его адвокат Майрамбек Жумабеков. Мужчину задержали в сентябре и водворили в СИЗО-1. Уже в октябре в МВД сообщили, что ему предъявлено обвинение по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств». По словам адвоката, Иссык-Кульский райсуд законно освободил Чынжырбаева, так как ему предъявлено обвинение в менее тяжком преступлении. «Суд учел, что ему 68 лет. У него есть справки о хронических заболевания», — рассказал адвокат. Кроме этого, он добавил, что это уголовное дело передадут на рассмотрение Первомайского райсуда, потому что основные свидетели ДТП живут и работают в Бишкеке. Версии ДТП Авария произошла в начале июня в Иссык-Кульской области. Тогда в ДТП погиб лечащий врач президента, ещё трое пострадали. После ДТП глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев рассказал изданию 24.kg, что в день аварии пьяный водитель вылетел на большой скорости на встречную полосу. «Первая машина, в которой был президент, успела проехать, вторая пыталась увернуться, но не получилось, удар пришелся в заднее колесо, в результате машина перевернулась много раз. Травмы Усубалиева оказались несовместимыми с жизнью», — сказал он. Затем в МВД сообщили, что УВД Иссык-Кульской области начато досудебное производство по факту аварии по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации автотранспортных средств». «Мужчину не взяли под стражу. Милиция назначила автотехническую и химическую экспертизы. После результатов экспертиз будет дана юридическая оценка действиям всех участников ДТП», — отметили тогда в ведомстве. Однако, по словам сына подозреваемого Эрбола Кыдыргазиева, в ДТП одна из машин кортежа президента врезалась в машину его отца, а не наоборот. «Мой отец тоже пострадал в ДТП, но он невиновен. Водитель Toyota Land Cruiser, сотрудник Девятой службы ГКНБ Ж.Б., отстал от кортежа президента. Перед основным кортежем мой отец Конокбай Чынжырбаев остановился на обочине. Когда выехал на трассу, в него врезался сотрудник “Девятки”, потому что именно он ехал по встречной полосе на большой скорости. Мой отец был трезвым, освидетельствование это подтвердило. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Он всегда являлся к следователю, но вчера его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца», — заявил он 9 сентября в интервью изданию 24.kg.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!