Садыр Жапаров спускается с трапа самолета. Фото: пресс-служба администрации президента Президент Садыр Жапаров днём 28 декабря прилетел в Санкт-Петербург с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства. Борт президента приземлился в международном аэропорту «Пулково». Жапаров вылетел туда утром 28 декабря для участия в неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ, которая состоится в этот день. Встречу инициировал президент России Владимир Путин. В неформальной встрече примут участие президенты Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Армении. «Ожидается, что лидеры подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации», — пишет ТАСС.

