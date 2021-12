Президент Садыр Жапаров 28 декабря принимает участие в традиционной неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. Пресс-служба администрации президента Кыргызстана опубликовала совместную фотографию лидеров стран. Садыр Жапаров с лидерами стран СНГ. Фото: пресс-служба администрации президента Кыргызстана Инициатором неформальной встречи выступил президент России Владимир Путин. Во встрече участвуют президенты Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Армении — большинство из этих стран признаны государствами с авторитарными режимами. Об этом говорится в Индексе демократии Economist Intelligence Unit за 2020 год. В начале декабря международная организация CIVICUS в своем ежегодном отчете Глобального альянса гражданского общества отметила, что правительства центральноазиатских стран продолжают ограничивать пространство для гражданского общества, применяя тактику преследования и запугивания журналистов и правозащитников. «Все более авторитарное руководство было зафиксировано при новом президенте Кыргызстана», — отметили в глобальном альянсе. Международные правозащитные организации также высказывали свои опасения в том, что в Кыргызстане устанавливается авторитарный режим управления. Также международная организация Freedom House в марте 2021 года опубликовала свой доклад, в котором впервые за последние 11 лет включила Кыргызстан в категорию несвободных стран. Комментируя отчёт CIVICUS, пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сказал, что проводимые в стране реформы «по усилению ответственности властей, никак нельзя ставить в один ряд с понятием авторитаризма». «При существовавшей ранее системе госуправления, ни один из “центров принятия решений” — то есть президент, правительство и парламент, не несли полноценной ответственности за происходящее в стране», — заявил он. Султанбаев имел в виду парламентско-президентскую форму правления, которая была в Кыргызстане с 2010 года. Конституция 2010 года предполагала, что полномочия должны быть в равной степени распределены между всеми ветвями власти. В этой Конституции была усилена роль парламента и он мог требовать отчетности от правительства. У Жогорку Кенеша даже была возможность лишить президента должности. Садыр Жапаров, став президентом в 2021 году, пролоббировал изменение Конституции. Новый основной закон страны сконцентрировал всю власть в руках президента, а роль парламента была значительно сужена. Власти аргументировали изменения в Конституцию тем, что в стране ни одна ветвь власти не несет ни за что ответственности. Сам президент также говорил о том, что в Кыргызстане нет авторитаризма. На заседании кабмина 25 декабря он заверил, что Кыргызстан останется страной, которая придерживается всех самых демократических принципов в Центральной Азии. Читать по теме: «Людям не нужно никого критиковать». Какой Жапаров видит демократию в Кыргызстане

