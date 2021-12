Пресс-служба кабинета министров 28 декабря сообщила, что глава кабмина Акылбек Жапаров подписал решение о трансформации земель на территории Новопавловского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области. По решению кабмина, 18 гектаров земли в этом районе трансформируют из «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов». «Решение принято в целях строительства социальных объектов на территории Новопавловского айылного аймака», — пояснили в кабмине. При этом в кабмине не сообщили, какие именно социальные объекты планируется строить на трансформированной земле. Ранее кабмин уже принял решение узаконить в том же Сокулукском районе 47,7 гектаров земли возле ТЭЦ-2 Бишкека. Земли в том районе относятся к Орокскому айылному аймаку. Их узаконили после поручения президента Садыра Жапарова, которое он дал 15 ноября на встрече с местными жителями. «Это ошибки прежних властей, которые не решались годами. Мы потихоньку их будем решать. Такие проблемы есть во всех отраслях, не только по земельным вопросам», — сказал тогда президент.

