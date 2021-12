Наталья Никитенко. Фото: сайт парламента Депутатка Жогорку Кенеша Наталья Никитенко на своей странице в Фейсбуке назвала новый Налоговый кодекс «сырым и очень спорным». Она потребовала власти вернуть его на новое обсуждение и провести встречи с бизнесом и гражданами. Она в целом возмутилась тем, что Налоговый Кодекс был принят в неблагоприятных условиях в стране на фоне общего кризиса и пустой госказны. «Денег в казне нет, несмотря на различные заявления правителей о профицитном бюджете, о куче золота с Кумтора, об иностранных инвестициях и т.д. Бюджет в этом году дефицитный. Обещанных 280 млрд. сомов и близко нет. Ситуация с Кумтором становится все более мутной и непонятной. Золото никуда не продается, руды раскопали в два раза больше, золота нашли в два раза меньше, налогов заплатили тоже меньше (непонятно с чего заплатили, если золото не продается). Как восполнять казну в этих условиях?» — заявила Никитенко. Депутатка отметила, что раньше «все дыры в казне» закрывала зарубежная помощь, гранты, кредиты и перечисления мигрантов. Однако сейчас, по её словам, нет доверия к нынешнему правительству, и сложно понять куда расходуются все средства. «Зарубежная помощь идет точечно и адресно (правда и тут не все хорошо, $424 млн. выделенных на борьбу с COVID, потратили на поддержку бюджета, так скоро вообще перестанут давать) — кредиты не дают никто, гранты тоже, а у мигрантов положение тоже не самое лучшее, в том числе благодаря нашей власти», — считает Никитенко. И в таких условия власти, по мнению депутатки решили сделать «самую простую и глупую вещь»: «содрать семь шкур со своих граждан». «А то что это убьет еле живой малый и средний бизнес в стране — эту власть не волнует. Главное отчитаться перед президентом, что указание выполнено, плюс выделить ему 2,8 млрд. сомов* в бедной стране на специальные расходы», — написала Никитенко. * 22 декабря уходящий шестой созыв Жогорку Кенеша принял поправки в бюджетный кодекс, который лишает парламент полного контроля использования бюджетных средств и увеличивает резервный фонд президента до 2% от доходов республиканского бюджета. По нему планировалось, что в 2022 году республиканский бюджет составит 281 млрд сомов и соответственно, президент сможет самостоятельно распорядится 2,8 миллиардами сомами. Что говорят в правительстве? 27 декабря министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев после встречи с предпринимателями, митингующими возле Дома правительства, заявил, что поводов для отзыва новой редакции Налогового кодекса нет. Амангельдиев рассказал, что прошли разъяснительные работы с представителями торговых рынков. Он также отметил, что в новом Налоговом кодексе нет никаких новых видов налогов или какого-то нового налогового бремени. «Поводов для беспокойства или для отзыва новой редакции Налогового кодекса на сегодня нет. На данный момент есть лишь небольшие недопонимания с торговцами рынков, которые продают оптом, поскольку добавляют к стоимости товара очень маленькую сумму. Но кроме них есть продавцы розницы, чья прибыльность может составлять до 150%», — сказал Амангельдиев. Митинги против ККМ В Кыргызстане продавцы рынка «Дордой Дыйкан», «Таатан» в Бишкеке и представители бизнеса выступают против контрольно-кассовых машин (ККМ). Они вводятся согласно новому Налоговому кодексу. Власти заявляют, что введение ККМ позволит вывести бизнес из тени и снизить уровень теневой экономики. Одна из митингующих рассказала журналистам, что они хотят продолжать работать по добровольному патенту. «Мы не хотим лишней волокиты. Бегать за аппаратами, бухгалтерией заниматься. Это нам не нужно. Мы с утра до вечера сидим на рынке и продаем. Мы обычные продавцы. Мы хотим, чтобы не было ККМ. Мы итак платим налоги. Нам этого хватает […] Мы хотим добровольно платить патент и соцфонд. Просто решить этот вопрос», — сказала она. Продавцы рынка «Дордой Дыйкан» говорят, что если введут кассовые аппараты, то они не смогут работать дальше. «Не трогайте простой народ. В 2020 году во время коронавируса мы работали — обеспечивали народ продуктами. Когда в казне государства не было никаких запасов, к нам приходили с акимиата, с мэрии, забирали рис, муку и другие продукты. Когда люди умирали, мы стояли здесь и продавали. Пусть не трогают народ, который сам себя кормит», — говорят протестующие. Митингующие говорят, что тогда власти в качестве альтернативы, должны дать им другую работу — например, открыть заводы и фабрики. «Просим у президента, пусть тогда нам создадут условия! Пусть найдут работу, и мы будем работать, как все нормальные люди по 8 часов в теплых местах», — говорят протестующие. Руководитель профсоюза работников рынка Зыябидин Максутов заявил, что президент не должен подписывать Налоговый кодекс, иначе продавцы готовы к митингам в центре города. «Если установят контрольно-кассовые машины, то предприниматели будут вынуждены добавить налоговые расходы к стоимости товара. Тогда у нас цены приравниваются к гипермаркетам, и к нам не придут клиенты, соответственно, рынок закроется. Все останутся без работы. Поэтому мы просим президента не подписывать кодекс. Иначе продавцы готовы к митингам в центре города», — сказал он.

