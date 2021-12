Правоохранительные органы Кыргызстана и Таджикистана будут совместно расследовать инциденты на границе двух стран. Об этом пишет ИА 24.kg со ссылкой на администрацию Баткенской области. Уточняется, что такой договоренности достигли в ходе встречи акима Баткенского района Учкунбека Жоробаева и главы Исфаринского района Таджикистана Баховаддина Баходурзадо. В администрации Баткенской области добавили, что они также «рассмотрели меры по предотвращению провокационных действий». «Мы договорились совместно расследовать те случаи, когда проезжающие по автотрассам машины подвергаются закидыванию камнями. Кроме того, договорились заранее предпринять меры, чтобы не допустить какого-либо обострения ситуации накануне новогодних праздников. Для этого сотрудники милиции обоих районов будут работать сообща», — сказал Жоробаев. Кыргызско-таджикская граница. Фото: КНИА «Кабар» Недавние инциденты на границе С начала декабря на кыргызско-таджикской границе произошло несколько инцидентов с применение оружия. 22 декабря таджикские военные сели в машину кыргызстанца и пытались заставить того проехать дальше на территорию Таджикистана. Но «для привлечения внимания кыргызстанец неожиданно преградил путь другой автомашине и успел крикнуть о том, что его задержали таджикские военные». После этого военные вышли из машины, и в это время водитель пытался уехать. Тогда пограничники открыли огонь по машине, совершив три выстрела по баллону и лобовому стеклу. Пострадавший при стрельбе водитель КАМАЗа. Скриншот видео Shtraf.kg В Погранслужбе 23 декабря сообщили, что представители Таджикистана на встрече «полностью признали незаконность действий таджикских военнослужащих». Уже в ночь с 22 на 23 декабря на участке Дахма села Кок-Таш неизвестные лица совершили два выстрела из охотничьего ружья по дому гражданина Таджикистана. В Погранслужбе Кыргызстана же заявили, что в это время были слышны звуки хлопушки, но они не были совершены на территории Кыргызстана. Власти Таджикистана же заявили, что выстрелы были со стороны кыргызской границы. Также 25 Погранслужба Кыргызстана сообщила, что пограничники Таджикистана установили миномет на территории своего поста напротив местности Сай Лейлекского района Баткенской области. Также по их данным, напротив кыргызстанских сел Дамба и Максат было зафиксировано скопление таджикских военнослужащих. Позже, на участке автодороги Ош-Баткен-Исфана в местности Эки-Таш села Кок-Таш 3-4 таджикистанца закидали камнями примерно четыре автомашины граждан Кыргызстана. Инцидент произошел примерно в 19:40 часов того же дня. Кыргызстанцы не пострадали, но их автомобили получили различные повреждения. В Погранслужбе сообщили, что пограничники Кыргызстана, прибывшие на место, сделали предупредительные выстрелы в воздух, после чего граждане Таджикистана убежали вглубь территории. Сразу после этого инцидента состоялась встреча начальников пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана. Обе стороны тогда выставили дополнительные пограничные наряды для стабилизации обстановки. Приграничные конфликты Неопределенная линия границы между Кыргызстаном и Таджикистаном становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний крупный конфликт на границе произошел 28 апреля 2021 года. В тот день около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. В результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых таджикистанцах.

