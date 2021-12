Арт-группа DOXA сделала инсталляцию в виде новогодней ёлки из одноразовых пластиковых стаканчиков для одной из частных школ Нурсултана (Казахстан). Фотографию инсталляции они опубликовали в Instagram. Художники отметили, что через такое необычное применение пластикового стаканчика они хотят сказать, что пора заменять одноразовую посуду в быту на более экологичные варианты. «Мы не в первый раз уже делаем инсталляцию из одноразовых пластиковых стаканчиков и каждый раз смысл один — через интересную форму и необычное применение пластикового стаканчика, мы хотим показать, что одноразовая пластиковая посуда давно себя изжила для бытового использования, и что ее давно пора заменять на более экологичные и не загрязняющие окружающую среду аналоги. Мы изымаем ее из продажи, делаем арт-объект и отправляем в цех на переработку», — написала арт-группа. Также художники подчеркнули, что пластик — материал необходимый, и совсем от него отказаться невозможно, но он должен использоваться в более нужных целях, чем в качестве одноразовой посуды. Арт-инсталляции от DOXA на тему экологии Это не первая работа арт-группы на тему защиты экологии. Ранее в Нарыне появилось граффити от художников DOXА, посвященное правильной утилизации отходов и их дальнейшей сортировке. «Рисунок посвящен правильной утилизации отходов и их дальнейшей сортировке для поддержания здоровья и благополучия города. В скором времени в здании школы, на которой нанесен рисунок, будет открыт центр по приему сырья, который будут вести школьники, как внеклассный клуб», — писали художники арт-группы.

