Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 798 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 46 человек.

Бишкек — 19;

Чуйская область — 10;

Ошская область — 4;

Иссык-Кульская область — 5;

Джалал-Абадская область — 5;

Баткенская область — 2.

В Оше и Таласской области новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 184 552 случая заражения коронавирусом.

Республиканский штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 61 пациент. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 680 человек.

По их данным, на 28 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 264 пациента. Еще 325 человек лечатся амбулаторно.

Также на 28 декабря в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 1 млн 219 тысяч человек, а вторую — более 1 млн кыргызстанцев.