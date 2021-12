Федерация шахмат Узбекистана 28 декабря сообщила, что 17-летний узбекистанец Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Молодой шахматист Абдусатторов забрал свой чемпионский титул на турнире в Варшаве, победив известного российского шахматиста Яна Непомнящего и норвежского шахматиста Магнуса Карлсена. Также по информации издания «Азаттык», пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил, что глава страны Шавкат Мирзиёев наблюдал за игрой Абдусатторова в режиме онлайн. «Глава нашего государства искренне поздравляет нового и самого юного чемпиона мира по быстрым шахматам и благодарит его родителей и наставников», — сообщил Асадов.

