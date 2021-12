Строительство на Иссык-Куле «Экологически чистого города будущего „Асман“», возможно, начнётся уже в марте 2022 года. Об этом журналистам сообщил новоиспеченный депутат седьмого созыва парламента от партии «Ата Журт Кыргызстан» и экс-советник президента Равшанбек Сабиров. По его словам, проект города Асман «уже на завершающей стадии». «Мы в будущем построим город Асман. На это есть и инвесторы. Наши представители ездили во Францию и провели переговоры. Они там подписали ряд документов […] Я думаю, что весной, в марте [2022 года], даст бог, начнём [строительство] города Асман», — сказал Сабиров. Город будущего «Асман» Ранее кабмин уже создал госдирекцию по строительству на Иссык-Куле «Экологически чистого города будущего „Асман“». Пилот этого проекта презентовали 5 июля. Авторы проекта считают, что «возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров площади будет стоить меньше, чем обновление функционирующего». С высоты новый город должен выглядеть, как комуз. Проект города Асман. Фото: пресс-служба президента По их задумке, производственная инфраструктура будет основана на высокотехнологичных разработках класса «умный город» с широким использованием альтернативных источников энергии. Также сообщается, что в Асмане будут только экологически чистые виды транспорта. Кроме того, будут соблюдаться принципы зеленой экономики. По словам авторов идеи, город будет рассчитан на 500 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город собрались минимум за 7-10 лет. Позже в минэкономики оценили стоимость строительство города в $20 млрд.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!