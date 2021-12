Новоиспеченный депутат седьмого созыва парламента Шайырбек Ташиев заявил, что не будет пользоваться влиянием своего брата — главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он отметил, что «наравне с другими нардепами будет служить народу, писать законы и следить, что их исполняли». На вопрос не будет ли какого-нибудь давления на парламент, депутат ответил, что «такого не будет». Также журналисты поинтересовались, как он может прокомментировать то, что два брата занимают такие высокие позиции — «так избрал народ» — ответил Шайырбек Ташиев. «У меня не будет такого влияния [как у Асылбека Жээнбекова*]. Даст бог, мы будем служить народу и не будем ни у кого учиться и повторять их путь», — отметил он. *Во время президентства Сооронбая Жээнбекова, его младший брат Асылбек Жээнбеков был депутатом парламента. Он тогда был весомой фигура в кыргызской политике и его называли «серым кардиналом». В июне Асылбека Жээнбекова задержали по подозрению в коррупции по делу Кумтора. Он провёл под стражей полгода. 8 декабря депутаты парламента отказались дать согласие на привлечение коллеги к уголовной ответственности. После этого его выпустили из-под стражи. 26 декабря СМИ сообщили, что Асылбек Жээнбеков выдал свою дочь замуж за сына главы кабмина Акылбека Жапарова Шайырбек Ташиев — младший брат Камчыбека Ташиева, избран депутатом по Джалал-Абадскому одномандатному избирательному округу №14. Седьмой созыв парламента 29 декабря на своём первом заседании избранные 90 депутатов принесли присягу и приступили к работе. Из 90 мандатов в новом парламенте, 36 достанутся кандидатам, которые баллотировались по одномандатным округам, а 54 мандата тем, кто участвовал в гонке от партий. В парламент прошли всего 6 партий: «Ата-Журт Кыргызстан» получит 15 мандатов, «Ишеним» — 12, «Ынтымак» — 9, «Альянс» — 7, «Бутун Кыргызстан» — 6, «Ыйман Нуру» — 5. По одномандатным округам определены имена 34 депутатов. В двух бишкекских округах — Свердловском и Первомайском — пройдут перевыборы, так как там больше всего голосов набрал кандидат «Против всех». Они назначены на 28 февраля.

