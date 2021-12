Депутат седьмого созыва парламента Алтынбек Сулайманов 29 декабря предложил способ, как заставить нардепов не голосовать друг за друга. Он предложил кандидатам на пост спикера парламента Адахану Мадумарову и Таланту Мамытову внедрить биометрику или Face-ID при голосовании. «Депутат сам будет открывать и голосовать. Это сейчас техника позволяет. Кто бы из вас не был, мы должны к этому прийти. Можно не тратить на это средства из бюджета, а привлечь доноров. Мы сидим с этой старой техникой и голосуем друг за друга», — сказал он. 29 декабря на своём первом заседании избранные 90 депутатов принесли присягу и приступили к работе. Тем самым закончились полномочия предыдущего шестого созыва. Шестой созыв парламента критиковался гражданским обществом. До смены власти в октябре парламент его критиковали за невероятное единодушие при принятии законов — депутаты принимали законы с 98-процентным одобрением, часто пропускали заседания и голосовали друг за друга. К примеру, депутат Сайдула Нышанов хвастался журналистам, что раньше успевал проголосовать за полряда своих коллег. Голосуя друг за друга депутаты приняли сразу в двух чтениях скандальный законопроект «О манипулировании информацией» в июне 2020 года. Из-за этого журналисты даже обратились в ГКНБ с требованием наказать депутатов, голосовавших за коллег. По закону депутаты могут голосовать за своих коллег, только если те передали им доверенность. Зачастую шестой созыв парламента утверждал все инициативы, спущенные из аппарата президента.

