Избранные депутаты седьмого созыва Жогорку Кенеша принесут присягу 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Это означает, что полномочия депутатов предыдущего созыва закончатся.

Зал заседаний Жогорку Кенеша. Фото: пресс-служба парламента

Первую сессию седьмого созыва откроет старейший по возрасту депутат — Шарапаткан Мажитова из партии «Ынтымак». Также по данным СМИ, парламентарии могут избрать на заседании нового спикера, вице-спикеров и утвердят структуру парламента.

Шестой созыв Жогорку Кенеша начал свою работу 28 октября 2015 года. Этот созыв неоднократно подвергался критике, стал скандальным и единодушно принимал практически все предлагаемые законопроекты.

За годы работы нардепы успели поработать с 3 разными президентами и поменяли 9 премьер-министров (с 2021 года председателей кабмина).

Официально срок полномочий шестого созыва Жогорку Кенеша закончился в конце октября 2020 года, но после смены власти и отмены итогов парламентских выборов 2020 года депутаты продлили срок своей работы. После этого они приняли закон, согласно которому проведение новых парламентских выборов приостанавливалось до внесения изменений в Конституцию страны.

Юристы и Венецианская комиссия отмечали, что парламент превысил свои полномочия и не правомочен инициировать изменения в Конституцию.

С октября прошлого года депутаты приняли ряд важных законопроектов, они утверждались очень быстро и нередко с нарушениями. Также Жогорку Кенеш инициировал два референдума: по смене форме правления и Конституции.

Если старый шестой созыв состоял из 120 депутатов, то в седьмом будут лишь 90.

36 мест в парламенте достанутся кандидатам, которые баллотировались по одномандатным округам, а 54 тем, кто участвовал в гонке от партий.

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