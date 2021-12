Избранные депутаты седьмого созыва Жогорку Кенеша принесут присягу 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Это означает, что полномочия депутатов предыдущего созыва закончатся. Зал заседаний Жогорку Кенеша. Фото: пресс-служба парламента Первую сессию седьмого созыва откроет старейший по возрасту депутат — Шарапаткан Мажитова из партии «Ынтымак». Также по данным СМИ, парламентарии могут избрать на заседании нового спикера, вице-спикеров и утвердят структуру парламента. Шестой созыв Жогорку Кенеша начал свою работу 28 октября 2015 года. Этот созыв неоднократно подвергался критике, стал скандальным и единодушно принимал практически все предлагаемые законопроекты. За годы работы нардепы успели поработать с 3 разными президентами и поменяли 9 премьер-министров (с 2021 года председателей кабмина). Официально срок полномочий шестого созыва Жогорку Кенеша закончился в конце октября 2020 года, но после смены власти и отмены итогов парламентских выборов 2020 года депутаты продлили срок своей работы. После этого они приняли закон, согласно которому проведение новых парламентских выборов приостанавливалось до внесения изменений в Конституцию страны. Юристы и Венецианская комиссия отмечали, что парламент превысил свои полномочия и не правомочен инициировать изменения в Конституцию. С октября прошлого года депутаты приняли ряд важных законопроектов, они утверждались очень быстро и нередко с нарушениями. Также Жогорку Кенеш инициировал два референдума: по смене форме правления и Конституции. Если старый шестой созыв состоял из 120 депутатов, то в седьмом будут лишь 90. 36 мест в парламенте достанутся кандидатам, которые баллотировались по одномандатным округам, а 54 тем, кто участвовал в гонке от партий. Читать по теме: Как будет выглядеть седьмой созыв?

