Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на пресс-конференции 29 декабря рассказал, что кабинет министров выделит 1 млрд сомов в 2022 году для поддержки сельхозпроизводителей в период засухи. По словам Джаныбекова, эти деньги пойдут на ремонтно-восстановительные работы ирригационных систем протяженностью 662,4 км. Из них бетонирование будет на 114 км каналов и механизированная очистка на 883 км каналов. «Эти работы уже начаты, в ноябре 2021 года выделили уже 100 млн сомов. Ведутся интенсивные работы, несмотря на холодную погоду, чтобы обеспечить всех фермеров поливной водой», — сказал министр. Читать по теме: Все будет еще хуже. Почему фермерам в Чуйской области не хватает поливной воды? Маловодье и засуха в Кыргызстане Проблема засухи встала перед фермерами Кыргызстана из-за наступившей аномальной жары летом 2021 года. Еще в начале июня фермеры жаловались, что из 100 тыс засеянных гектаров высохли около 6 тыс. По их словам, проблема обеспечения водой актуальна не первый год, но в 2021 году ситуация стала невыносимой. Затем чтобы обратить внимание на проблему засухи, около 300 фермеров Чуйской области вышли на митинг. Они заявили, что засуха и проблема полива полей ведет к убытками и проблемам с продовольствием в Бишкеке. Среди проблем с орошением фермерских полей в минсельхозе также называли и старые ирригационные системы. Летом в минсельхозе сообщали, что все каналы ирригации были построены в советское.

