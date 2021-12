Новоиспеченный депутат седьмого созыва парламента лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров не исключает возможности выдвижения своей кандидатуры на пост спикера. Об этом он 29 декабря сообщил в интервью «Азаттыку», перед тем, как нардепы нового созывал дали присягу. «Я подумаю, но должность — это не цель. Торага (спикер) Жогорку Кенеша должен быть человеком, который не только внутри страны, но и за ее пределами сможет на должном уровне представлять страну», — сказал он. 29 декабря на своём первом заседании избранные 90 депутатов принесли присягу. По данным СМИ, парламентарии могут избрать на заседании нового спикера, вице-спикеров и утвердят структуру парламента. Однако, «Азаттык» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» пишет, что единственным кандидатом на этот пост станет Талант Мамытов, который уже был спикером парламента после октябрьских событий 2020 года. Однако, по словам Мадумарова, депутаты вряд ли 29 декабря успеют избрать нового торага. «Если этот [созыв] будет карманным парламентом [как прошлый], то выберут того, на кого укажут», — отметил нардеп. Из 90 мандатов в новом парламенте, 36 достанутся кандидатам, которые баллотировались по одномандатным округам, а 54 мандата тем, кто участвовал в гонке от партий. Из 21 партии 5-процентный порог преодолели шесть: «Ата-Журт Кыргызстан» получит 15 мандатов, «Ишеним» — 12, «Ынтымак» — 9, «Альянс» — 7, «Бутун Кыргызстан» — 6, «Ыйман Нуру» — 5. По одномандатным округам определены имена 34 депутатов. В двух бишкекских округах — Свердловском и Первомайском — пройдут перевыборы, так как там больше всего голосов набрал кандидат «Против всех». Они назначены на 28 февраля.

