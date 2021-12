Адвокат Нурбек Токтакунов сообщил «Клоопу», что мать похищенной и убитой Айзады Канатбековой открывает фонд «Айзада» в память своей дочери. Основная идея создания фонда — мобилизовать общественные силы в борьбе против насилия. «Создание фонда — это инициатива Назгуль, мамы Айзады. Я, как адвокат, чувствую себя обязанным помочь и буду оказывать правовую помощь в фонде. Она понимает, что дочь уже не вернешь и хочет помочь другим девушкам, чтобы они не подверглись насилию, а подвергшись, смогли спастись. И мы хотим, чтобы милиция работала, а не относилась халатно к вопросам насилия», — говорит Токтакунов. По словам адвоката, есть несколько причин, почему она решила открыть фонд. Первая — она хочет довести до конца расследование по халатности правоохранительных органов в деле её дочери. Адвокат говорит, что в фонд будут привлечены журналисты-расследователи, умеющие работать с данными. «Сейчас государство покрывает милиционеров, по вине которых погибла Айзада Канатбекова. У нас недостаточно ресурсов для расследования данного дела и мы хотим мобилизовать общественные ресурсы. Мы сможем привлечь журналистов-расследователей, которые умеют работать с данными. Хотим заставить судебную систему привлечь милиционеров, причастных к смерти Канатбековой, за халатность», — говорит Токтакунов. По его словам, еще одна важная цель фонда — оказание правовой помощи пострадавшим насилия. Также фонд будет заниматься просвещением других девушек в борьбе против насилия. «Девушки, подвергшиеся насилию, под давлением общественных стереотипов, не борются до конца, не сообщают о насилии родным или в правоохранительные органы. Это ведет к распространению насилия в отношении женщин. Просветительская работа — это одна из целей фонда», — рассказывает Токтакунов. Адвокат рассказывает, что в организации фонда активно участвует и тетя Айзады. Похищение и убийство Айзады Канатбековой Айзаду Канатбекову похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года. Похищение было заснято на городскую видеокамеру. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Канатбекову. Похищение, убийство девушки и действия милиции вызвали широкий общественный резонанс. На следующий день после обнаружения тела девушки сотни граждан, недовольных бездействием правоохранителей, вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки. В течение двух дней милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении убитой. Похищать девушку Тенизбаеву помогали пять человек: Кубаныч Токон уулу, Замирбек Раманкулов, Ажикабыл Рысбай уулу, Орозбек Нурумбетов и Сыймык Молдосариев. 10 апреля МВД сообщило, что после служебного расследования 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор. В числе тех, кто лишился должности, был глава ГУВД Бишкека Матмусаев. Однако, Нурбек Токтакунов заявил, что Матмусаев снова работает в министерстве. По его словам, его назначили советником главы МВД Улана Ниязбекова. Об этом же писали СМИ со ссылкой на свои источники, однако само МВД не сообщало о назначении Матмусаева на эту должность, а в патрульной милиции говорят, что он не работает в органах внутренних дел. Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Уголовное дело о халатности сотрудников милиции, приведшей к гибели Айзады Канатбековой, расследует бишкекское управление ГКНБ. Это следствие длится уже больше полугода и неизвестно на какой оно стадии. Потерпевшая сторона заявляет, что следственные мероприятия не ведутся и возможно дело закрыли. Однако, ГКНБ говорит, что следствие идёт, а Генпрокуратура заявила, что дело «находится на особом контроле» надзорного органа. Читать еще: Она кричала: «Мама!» Апелляция по делу о похищении Айзады Канатбековой: Подсудимые не признают вину, хотя до этого признавали

