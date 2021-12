Журналисты-расследователи из «МедиаХаба» опубликовали расследование о деятельности российской финансовой пирамиды «Финико» и том, как были обмануты кыргызстанцы, вложившие средства в эту компанию. «Организация не была зарегистрирована в официальных органах, но это не помешало руководителям компании вывезти миллионы долларов, принадлежавших кыргызстанцам», — отмечают журналисты. Кроме Кыргызстана скандалы, связанные с «Финико», возникают и в других постсоветских странах. Компания была основана в 2019 году в Татарстане (Россия). Наиболее известным основателем компании является Кирилл Доронин. Доронин и его помощники известные как «лидеры» уверяли вкладчиков, что «Финико» занята в сфере интернет-технологий, криптовалюты и является компанией нового поколения. «По их информации, собранные со вкладчиков средства, должны были направляться на покупку биткоина и других криптовалют. Но данных о таких операциях нет. В специальном приложении пользователь мог увидеть только свою сумму», — отмечается в расследовании. Вместе с этим, вложенные в систему деньги переводились на внутреннюю валюту компании, которая называлась «цифрон». Один такой «цифрон» был равен одному доллару. Расследователи отмечают, что граждане, поверившие рекламе, лишились квартир и своих сбережений, а также влезли в долги. При этом Центральный банк России и правоохранительные органы Татарстана выявили, что на деле компания «Финико» является финансовой пирамидой. Самого Кирилла Доронина удалось задержать российским правоохранителям, однако о местонахождении еще трех подозреваемых ничего неизвестно. Журналистка «МедиаХаб» Мээрим Айныкеева собрала информацию о 523 вкладчиках «Финико». По ее данным, общая сумма ущерба около $3,5 млн. При этом, как отмечают журналисты, МВД заявляет о всего 14,5 млн сомах ущерба. «Но где находятся эти деньги? Вернут ли средства вкладчикам? На эти вопросы пока нет однозначного ответа», — заявили расследователи. Одна из пострадавших от действий компании рассказала журналистам, что ей звонили одни из «лидеров» «Финико» и просили продать квартиру, обещая, что эти средства к ней вернутся. Пострадавшая вложила в пирамиду $32 тысячи. Представители компании также обещали вкладчикам двойную прибыль от вложенной суммы в течение всего четырех месяцев. Также по информации расследователей, офис представительства «Финико» в Кыргызстане находился в Бишкеке, однако во время визита журналистов офис был уже закрыт.

