Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале 29 декабря сообщил, что во фракцию партии «Ата-Журт Кыргызстан», которая получила больше всего мест в парламенте, вступили уже 18 депутатов, избранных по одномандатным округам. «Интересно получается , что когда они избирались [одномандатники] они говорили, что они будут всегда на связи и представлять свой округ. А теперь они во фракции от партии», — отметил Бекешев. Кроме этого он напомнил об одной особенности в регламенте Жогорку Кенеша, где указано, что если депутат выйдет из фракции или объединения, то его лишат мандата. «По-моему их будут связывать, чтобы над ними висел дамоклов меч*, если они куда-то вздумают бежать, то сразу будет отзыв мандата», — считает он. *Дамоклов меч — нависшая, постоянно грозящая опасность. Согласно древнегреческому преданию — это острый меч, подвешенный сиракузским тираном Дионисием I на конском волосе над головой завидующего ему Дамокла, которого он во время пиршества посадил на свое место. Депутаты седьмого созыва парламента Кыргызстана принесли присягу в Белом доме 29 декабря. Присягу принесли депутаты, избранные по одномандатным округам, а также члены партий «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бүтүн Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». При этом, несмотря на то, что новый созыв принял присягу , 28 февраля 2022 года по Первомайскому и Свердловскому избирательным округам Бишкека пройдут повторные выборы. Ранее 28 ноября в этих округах победил кандидат «Против всех» и поэтому там объявили повторные выборы. В Центризбиркоме утвердили на повторные выборы смету расходов в 18,4 млн сомов. Более 6 млн сомов из них потратят на нужды ЦИК и «для осуществления централизованных закупок для избирательных комиссий, необходимых на подготовку и проведение» голосования. Оставшиеся деньги распределят между нижестоящими избирательными комиссиями в двух столичных избирательных округах.

