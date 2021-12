Пилотный проект подземного хранения и сбора мусора в Бишкеке будет реализовать украинская компания ОсОО «Диасон». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета. По сообщению ведомства, решение принято по итогам проведенного конкурса. ОсОО «Диасон» установит три системы подземного хранения и сбора мусора, и каждую оснастит четырьмя мусорными контейнерами. Мусорные контейнеры. «Внедрение современных технологий создаст новую систему сбора и хранения мусора. Благодаря такому подходу улучшится эстетический облик городских улиц», — говорится в сообщении ведомства. В мэрии считают, что это создаст чистоту и порядок рядом с мусорными контейнерами и площадками, не будет запаха от разложения пищевых отходов, и на точках сбора больше не будут скапливаться бродячие животные. Муниципалитет Бишкека 6 декабря сообщил о внедрении пилотного проекта по подземному хранению и сбору мусора. Тендер на запуск проекта был объявлен на сайте госзакупок. Конкурсные заявки нужно было подать до 17 декабря. Подземное хранение мусора входит в проект «Улучшения системы управления вывоза ТБО в городе Бишкек», который финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Строительство мусорного полигона в Бишкеке Впрочем, это не первый проект, который финансирует ЕБРР. Еще в 2013 году было подписано соглашение по проекту рекультивации Бишкекского санитарного полигона и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице. ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро в виде гранта и кредита для реализации проекта. На эти средства планировалось закупить мусорные контейнеры и технику для сбора ТБО и полигона, построить новый санитарный полигон, закрыть и рекультивировать существующий, а также построить завод по сортировке твердых бытовых отходов. Потом мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что на мусорный полигон впустую потратили 10,5 миллиона евро. Он захотел расторгнуть контракт с эстонской компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS, которая была подрядчиком и не выполнила обещания в срок. Но в ходе переговоров подрядчик решил максимально быстро возобновить работу. В муниципалитете пригрозили, что если компания снова не будет соблюдать сроки и условия выполнения работ по плану, то договор будет расторгнут. И 19 октября работа на полигоне сдвинулась с мертвой точки.

