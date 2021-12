Военный объект на деньги ОБСЕ в 2016 году строила компания бывшего чиновника Минобороны Кыргызстана. В активе у фирмы были не только господряды в силовой и социальной сфере, но и обвинения в завышении смет и сокрытии налогов. Но в ОБСЕ эти любопытные подробности обсуждать не хотят и отвечают на запросы пространными письмами о «строгих мерах контроля» и «конкурентных международных торгах». В 2016 году бишкекский офис Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провел два тендера на строительство складов вооружения для Минобороны в Ошской и Баткенской области на общую сумму более 600 тыс евро. Один из них – на сумму 322 тысячи евро – выиграла компания «Шер-Курулуш», сказано на сайте организации. Мы заинтересовались торгами и попытались узнать, как выбирали компанию-подрядчика и выполнила ли она работы в полном объеме и в срок. Но оказалось, выяснить это на практике невозможно. «Вас обвинят в шпионаже» Сперва мы обратились с запросом в Минобороны Кыргызстана, где нам ответили, что информация секретная. Попытки узнать что-либо через источники среди военных тоже не увенчалась успехом. Люди в погонах пугались, услышав наши вопросы, а один военный даже предупредил: «Вас обвинят в шпионаже». В конце концов на повторный запрос в Минобороны ответили, что конкурс проводила ОБСЕ, и все вопросы нужно задавать программному офису в Бишкеке. Повторяем, мы не пытались узнать месторасположение объектов или их технические параметры. Мы лишь хотели понять, как расходуется поступающая в страну международная помощь. Неуловимый «Шер-Курулуш» В Бишкекский офис ОБСЕ мы писали трижды, но получить ответы на наши вопросы не удалось. Первое, что мы выяснили при подготовке к расследованию, компания с названием «Шер Курулуш» в Кыргызстане не одна. Одноименные фирмы зарегистрированы в Бишкеке и на юге страны, причем у второй компании, из Джалал-Абада, на момент проведения тендера не было необходимой лицензии. Наша внутренняя ищейка приняла охотничью стойку: похоже, пахнет крупным нарушением. Мы запросили у ОБСЕ индивидуальный налоговый номер (ИНН) компании-победителя. Но в организации отказались предоставить журналистам эту открытую в большинстве стран и важную для бизнес-среды информацию – а как еще проверять контрагентов? – сославшись на коммерческую тайну. Высокая должность и почетное звание У второй компании, ОсОО «СК «Шер-Курулуш»» из Бишкека, нужная лицензия была. Мало того, у фирмы, существующей с начала двухтысячных, был богатый послужной список и интересные учредители. До 2006 года компания называлась «Зодчий», ее владельцем была экс-нотариус Авилджан Исакова. В 2006 году фирма поменяла название на «Шер-Курулуш», а ее учредителем стал сын Исаковой – Бакыт Шералиев. Этот же человек до сих пор числится директором в уставных документах Управления строительства и расквартирования войск Минобороны Кыргызстана, которое в 2018 году было ликвидировано. Шералиев занял эту должность в 2000 году, а через год получил от президента Аскара Акаева звание почетного строителя. Как долго Шералиев работал на Минобороны, неизвестно. Сам бизнесмен уверяет, что уволился из ведомства еще в 2003 году по собственному желанию. Внушительный послужной список Его компания «Шер-Курулуш» давно и плотно сотрудничает с государством. В ее портфеле — десятки тендеров на строительство жилых домов и социальных объектов на общую сумму 312 млн сомов. Фирму неоднократно подозревали в нарушениях закона. Случай первый: завышение смет и ремонт без торгов В середине двухтысячных компания выполняла ремонт в здании парламента. В релизе пресс-службы МВД было указано, что работы, вопреки требованиям закона, проводились без тендера. Генпрокуратура провела проверку и обвинила Управление делами Жогорку Кенеша в завышении стоимости работ на 388 тыс сомов. В 2009 году уголовное дело было прекращено – за отсутствием состава преступления. Случай второй: неуплата налогов В 2015 году компанию уличили в сокрытии налогов на сумму более 500 тыс сомов. Чем закончилось дело, госслужба по борьбе с экономическими преступлениями не сообщила. Сам Бакыт Шералиев уверяет, что недоимка давно погашена. «Какие налоги? Да, там неправильно было начислено значит. Где-то ошибка бухгалтера, давно уже погасили, давно закрыли налог», — объяснил он. Случай третий: снова раздутые сметы В том же 2015 году компания выиграла тендеры на строительство двух футбольных полей в селах Кок-Мойнок-1 и Кок-Мойнок-2 Иссык-Кульской области. В марте 2016 года прокуратура Тонского района возбудила дело: при проверке Счетной палаты выяснилось, что смета завышена на 1,7 млн сомов. Через два года «Шер-Курулуш» в добровольном порядке перечислила на депозитный счет иссык-кульской ГКНБ области почти 1,3 млн сомов для возмещения ущерба по уголовному делу. После перечисления денег фигурантом уголовного дела стал глава Кок-Мойнокского айыльного аймака – его подозревали в злоупотреблении должностным положением. Но в суде дело развалилось: Верховный суд вернул дело на доследование и назначил судебную строительно-техническую экспертизу. Техэкспертиза не готова до сих пор в связи с большой очередью в судебно-экспертной службе, пояснили «Клоопу» в ГКНБ. Военные подряды и международное сотрудничество Кроме строительства складов вооружения в Ошской области, в 2013-2014 годах компания выиграла еще два тендера ОБСЕ: на ремонт главного управления пограничной службы Кыргызстана и строительные работы в воинской части Нацгвардии в Бишкеке. Также «Шер-Курулуш» строила дом для военных. Может, успешность компании связана с тем, что фамилию Шералиев хорошо помнят в Минобороны Кыргызстана? «У меня родственников в Минобороны нет и не было никогда» Бакыт Шералиев связь с Минобороны отрицает. Подробности участия в тендерах ОБСЕ вспомнить не смог. Сказал, что увидел объявление о торгах в СМИ и решил поучаствовать. Были ли у него конкуренты и кто они — не помнит. Бизнесмен уверяет, что все уголовные дела по его компании давно закрыты. «У нас уголовные дела в процессе каких-то рабочих моментов были конечно. Это же мы объекты строим. Кто-то жаловался, кто-то с чего-то писал заявления. Естественно заводили [уголовные дела, потом они] закрывались. Это нормально. Это жизнь», — рассказал он «Клоопу». Но если с проведением тендеров у ОБСЕ все в порядке, а репутация компаний никак не влияет на выбор подрядчика, то почему в Бишкекском офисе не скажут об этом прямо? Много текста без ответов Все эти подробности карьеры и бизнеса господина Шералиева должны порядком утомить нашего читателя. «Так он виноват в чем-то или нет?» – спросите вы и будете правы. Мы тоже обескуражены, ведь корреспонденты «Клоопа» в течение полугода пытаются выяснить подробности этого тендера. Нам пришлось беседовать с самим Шералиевым и его пожилой матерью, говорить с конкурентами бизнесмена и чиновниками капстроя, искать источники в Минобороны — и все для того, чтобы найти ответы на простые, казалось бы вопросы. На которые наверняка есть ответы у бишкекского офиса ОБСЕ. Мы писали в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке трижды, но кроме уже известной, давно опубликованной информации в ответ ничего не получали. После выхода нашего предыдущего текста о молчании ОБСЕ, организация через свои соцсети обвинила журналистов в том, что они «неверно охарактеризовали рабочий процесс между Программным офисом ОБСЕ и «Клоопом». В ноябре 2021 года, при подготовке этого расследования, мы задали вопросы ОБСЕ еще раз. Чтобы избежать повторных обвинений, приводим их здесь полностью: Какие компании выиграли тендеры на строительство и реконструкцию складов вооружения в Баткенской и Ошской области в 2016 году? Просим предоставить ИНН компаний, данные руководителей.

Какова итоговая сумма каждого тендера, на которую был заключен контракт?

По каким критериям отбирались компании? Перечислите детально.

Кто занимался итоговым отбором — программный офис ОБСЕ, Министерство обороны, ОБСЕ и Минобороны вместе или какие-то еще официальные лица и ведомства?

Сколько компаний участвовало в тендере? Что это были за компании (названия, ИНН)?

Учитывалась ли при отборе репутация компании, возбужденные уголовные дела, судебные тяжбы?

Были ли работы завершены в срок? По нашим данным, по условиям тендера работы должны были быть выполнены в течение шести месяцев с момента начала. Когда состоялась приемка выполненных работ?

Какие конкретно работы были проведены? Какая сумма в итоге была выплачена каждой из компаний-победителей?

По нашим данным, одна из компаний-победителей, а именно ОсОО «Строительная компания «Шер Курулуш» ИНН 03107200310059, фигурировала в двух пресс-релизах правоохранительных органов, где шла речь о возбуждении уголовных дел по факту хищений при проведении государственных тендеров. Почему компания с такой репутацией была отобрана в качестве победителя?

Известно ли вам, что учредитель и руководитель компании «Строительная компания «Шер Курулуш» Шералиев Бакыт Салмоорбекович в прошлом работал руководителем Управления строительства и расквартирования войск Министерства обороны Кыргызской Республики? Не считаете ли вы, что в данном случае при выборе компании-победителя тендера имел место факт непотизма? Ответ ОБСЕ нас снова удивил. Смотрите сами, заодно публикуем и предыдущие ответы ОБСЕ: Справедливости ради стоит отметить, что европейский офис организации нас вовсе не удостоил ответом. И снова угрозы Похоже, в Кыргызстане не только власти считают уместным угрожать журналистам. Во время беседы с «Клооп» Бакыт Шералиев начал запугивать журналистку Саадат Тологонову. Он обещал найти ее по номеру телефона, приехать к ней в офис и даже пожаловаться ее начальству. Не сказать, что мы сильно испугались. Но предупреждаем: запись разговора сохранена. В том, что бизнесмен сможет найти офис «Клоопа» мы не сомневаемся, тем более, что сами сообщили ему адрес редакции. Но судя по всему, некоторые навыки у него могли остаться из прошлой жизни. В одной из соцсетей сохранилась визитка детективного агентства «Звезда» с именем Бакыт Шералиев. В рекламном буклете «Звезды» сказано, что все сотрудники «имеют большой опыт работы в правоохранительных органах».

