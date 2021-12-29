Военный объект на деньги ОБСЕ в 2016 году строила компания бывшего чиновника Минобороны Кыргызстана. В активе у фирмы были не только господряды в силовой и социальной сфере, но и обвинения в завышении смет и сокрытии налогов. Но в ОБСЕ эти любопытные подробности обсуждать не хотят и отвечают на запросы пространными письмами о «строгих мерах контроля» и «конкурентных международных торгах».

В 2016 году бишкекский офис Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провел два тендера на строительство складов вооружения для Минобороны в Ошской и Баткенской области на общую сумму более 600 тыс евро.

Один из них – на сумму 322 тысячи евро – выиграла компания «Шер-Курулуш», сказано на сайте организации.

Мы заинтересовались торгами и попытались узнать, как выбирали компанию-подрядчика и выполнила ли она работы в полном объеме и в срок. Но оказалось, выяснить это на практике невозможно.

«Вас обвинят в шпионаже»

Сперва мы обратились с запросом в Минобороны Кыргызстана, где нам ответили, что информация секретная. Попытки узнать что-либо через источники среди военных тоже не увенчалась успехом. Люди в погонах пугались, услышав наши вопросы, а один военный даже предупредил: «Вас обвинят в шпионаже». В конце концов на повторный запрос в Минобороны ответили, что конкурс проводила ОБСЕ, и все вопросы нужно задавать программному офису в Бишкеке.

Повторяем, мы не пытались узнать месторасположение объектов или их технические параметры. Мы лишь хотели понять, как расходуется поступающая в страну международная помощь.

Неуловимый «Шер-Курулуш»

В Бишкекский офис ОБСЕ мы писали трижды, но получить ответы на наши вопросы не удалось.

Первое, что мы выяснили при подготовке к расследованию, компания с названием «Шер Курулуш» в Кыргызстане не одна. Одноименные фирмы зарегистрированы в Бишкеке и на юге страны, причем у второй компании, из Джалал-Абада, на момент проведения тендера не было необходимой лицензии. Наша внутренняя ищейка приняла охотничью стойку: похоже, пахнет крупным нарушением.

Мы запросили у ОБСЕ индивидуальный налоговый номер (ИНН) компании-победителя. Но в организации отказались предоставить журналистам эту открытую в большинстве стран и важную для бизнес-среды информацию – а как еще проверять контрагентов? – сославшись на коммерческую тайну.

Высокая должность и почетное звание

У второй компании, ОсОО «СК «Шер-Курулуш»» из Бишкека, нужная лицензия была. Мало того, у фирмы, существующей с начала двухтысячных, был богатый послужной список и интересные учредители.

До 2006 года компания называлась «Зодчий», ее владельцем была экс-нотариус Авилджан Исакова. В 2006 году фирма поменяла название на «Шер-Курулуш», а ее учредителем стал сын Исаковой – Бакыт Шералиев.

Этот же человек до сих пор числится директором в уставных документах Управления строительства и расквартирования войск Минобороны Кыргызстана, которое в 2018 году было ликвидировано.

Шералиев занял эту должность в 2000 году, а через год получил от президента Аскара Акаева звание почетного строителя.

Как долго Шералиев работал на Минобороны, неизвестно. Сам бизнесмен уверяет, что уволился из ведомства еще в 2003 году по собственному желанию.

Внушительный послужной список

Его компания «Шер-Курулуш» давно и плотно сотрудничает с государством. В ее портфеле — десятки тендеров на строительство жилых домов и социальных объектов на общую сумму 312 млн сомов.

Фирму неоднократно подозревали в нарушениях закона.