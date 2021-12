Что случилось? В городе Шопоков Чуйской области 28 декабря студенты Кыргызского международного универсального колледжа записали обращение, в котором говорится, что в учебном заведении проводятся уроки религии. С ними работают волонтеры из США и Южной Кореи. Студенты рассказали, что в колледже заставляют читать религиозные книги — без учета принадлежности студентов к какой-либо религиозной конфессии.

«Заставляют читать, например “Библию”. Мы собрались здесь, чтобы остановить это. Просим не оставлять это без внимания […] Это ведь не секта, а образовательное учреждение», — сказал один из студентов. Что говорят в минобразе? «Клооп» отправил запрос в министерство образования и науки по этому поводу. Замминистра Надира Жусупбекова сообщила, что для выяснения обстоятельств произошедшего в колледж выехала комиссия. «Выехала комиссия. Только после решения комиссии можно что-то комментировать», — сказала она. Пресс-служба ведомства сообщит подробности произошедшего, как только получит полную информацию. Что говорит закон? Закон Кыргызстана «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» гарантирует свободу религии и атеизма. При этом запрещается каким-либо образом принуждать гражданина при определении его отношения к религии, придерживаться канонов религии или нет, богослужения, участия в религиозных обрядах и церемониях, а также изучения религии. В Кыргызстане нет обязательных занятий по религиоведению. Но религию изучают в специализированных заведениях и университетах. Ранее президент поручил министерству образования ввести в школьную программу уроки богословия. По его словам, выпускников 11 класса легко заманить в Сирию из-за отсутствия религиозного образования. 26 октября госсекретарь Кыргызстана Суюнбек Касмамбетов призвал ввести религиозное обучение в школах, как и президент Садыр Жапаров. Об этом он сказал на брифинге, который был посвящен концепции государственной политики в религиозной сфере страны на 2021-2026 годы. 2 октября Жапаров подписал указ «О Концепции государственной политики в религиозной сфере Кыргызстана на 2021-2026 годы». «Исследование мировых ценностей» (World Values Survey) показало, что больше половины населения Узбекистана (54%) и одна треть населения Казахстана, с Кыргызстаном поддерживают проведение религиозных уроков в государственных школах.

