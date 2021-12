Новоиспеченные депутаты седьмого созыва Жогорку Кенеша в первый день своей работы 29 декабря избрали спикером Таланта Мамытова. Нового спикера избрали 87 депутатов при закрытом голосовании. За кандидатуру Мамытова проголосовали 63 парламентария, а за Мадумарова только 10. Ещё 14 депутатов проголосовали против обоих кандидатов. Талант Мамытов после объявления результатов. Скриншот с видео Мамытова выдвинула фракция «Ынтымак», а Мадумарова «Бутун Кыргызстан», лидером которой он является. О чём говорили кандидаты? Рассказывая о своей программе, Талант Мамытов не вдавался в подробности, но отметил, что если его выберут, то он приложит все усилия, чтобы «работать честно и справедливо». Мадумаров же, едва начав говорить, бросил фразу в адрес оппонентов. «Мы все знаем какой состав этого парламента, кто с какой задачей пришел и какие обещания дал. Но несмотря на это, я благодарен фракции “Бутун Кыргызстан”. Почему [моя кандидатура] выставлена? Мы смотрим на жизнь глазами реалиста. Первое, кандидатура выставлена, чтобы не было слов об отсутствии альтернативы. Во-вторых, целый народ очень надеется на новый созыв парламента», — сказал он. Адахан Мадумаров. Скриншот с видео Мадумаров отметил, что пока парламент не станет независимым институтом, «в стране не будут приниматься справедливые законы». Также нардеп заявил, что спикеры предыдущего созыва не защищали своих коллег от гонений. Он пообещал, что если его выберут торага, то это изменится. В основном, отвечая на вопросы депутатов, Мамытов вёл себя сдержаннее, нежели Мадумаров. Лидер «Бутун Кыргызстан» неоднократно возвращался к теме о том, что парламент не тот, что был прежде и все ведут себя «безответственно». Мадумаров в 4 созыве Жогорку Кенеша был спикером в 2007-2008 годы. Также он возмутился тем, что депутаты шестого созыва увеличили размеры президентского фонда до 2,8 млрд сомов, которым глава государства сможет самостоятельно распоряжаться. Он упрекнул нардепов за это решение и отметил, что фонд спикера парламента — законодательной ветви власти — всего 30 млн сомов. Кроме того, Мадумаров заявил, что если станет торага, «то будет работать днем и ночью, чтобы поднять парламент на его должное место». На вопрос о том, какая форма правления должна быть в стране, Мамытов ответил, что этот вопрос выносили на референдуме и «80% населения» выбрали президентскую форму. Мадумаров, отвечая на этот вопрос, так же отметил, что стране нужна сильная президентская власть и сильный парламент с широкими полномочиями для стабильности в стране. Кто такой Мамытов? Талант Мамытов — депутат уже трёх созывов парламента. Впервые он прошёл в Жогорку Кенеш в 2010 году по списку партии «Ата-Журт», от которой тогда также прошли нынешний президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. В 2012 году Мамытов, Ташиев и Жапаров приняли участие в митинге в Бишкеке с требованием национализировать золоторудное месторождения Кумтор в Иссык-Кульской области. Акция переросла в беспорядки, и несколько человек, пытавшихся перепрыгнуть через забор Белого дома, были задержаны. Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров и Талант Мамытов в суде. Бишкек, 10 января 2013 года. Фото: «Азаттык» В 2013 году всех трех депутатов Первомайский райсуд признал виновными в попытке насильственного захвата власти и приговорил их к различным срокам лишения свободы. Однако чуть позже Бишкекский горсуд оправдал троих политиков, освободив их прямо в зале суда. После октябрьских событий, в результате которых, к власти пришёл Садыр Жапаров, Мамытова избрали спикером парламента. В конце октября этого года Талант Мамытов из-за участия в парламентских выборах приостановил исполнение полномочий спикера. Он участвовал в выборах в рядах партии «Ынтымак». Выборы в Жогорку Кенеш прошли 28 ноября. Согласно действующей Конституции, в новом созыве будут 90 депутатов. Из них 36 достанутся кандидатам, которые баллотировались по одномандатным округам, а 54 мандата тем, кто участвовал в гонке от партий. По итогам выборов в парламент прошли всего 6 партий: «Ата-Журт Кыргызстан» получит 15 мандатов, «Ишеним» — 12, «Ынтымак» — 9, «Альянс» — 7, «Бутун Кыргызстан» — 6, «Ыйман Нуру» — 5. По одномандатным округам определены имена 34 депутатов. В двух бишкекских округах — Свердловском и Первомайском — пройдут перевыборы, так как там больше всего голосов набрал кандидат «Против всех». Они назначены на 28 февраля.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!