Минцифры 10 декабря представило новый проект закона, согласно которому при ввозе нового мобильного устройства в страну стоимостью выше трех тысяч сомов нужно будет заплатить государству за регистрацию 700 сомов.

Такой проект уже предлагали в 2018 году. Тогда кыргызстанцы выступили против этой идеи, хотя сбор за регистрацию тогда был гораздо меньше — всего 100 сомов. Зачем это нужно? Основная идея проекта — борьба с коррупцией и кражами техники. Украденную технику будут искать по IMEI-коду телефона, который обязательно нужно будет привязать к сим-карте. Таким образом, у правительства будет возможность отслеживать любое мобильное устройство. Когда нужно будет платить 700 сомов? После переходного периода нужно будет платить за каждый мобильный телефон. Сколько он будет длиться — в проекте не указано. При этом платить должны будут не только компании, которые завозят мобильные телефоны из-за границы, но и обычные граждане. За телефон дороже трех тысяч сомов нужно будет тоже заплатить государству за регистрацию 700 сомов. Этот платеж, скорее всего, будет касаться на практике всех устройств, в которые можно вставить сим-карту: телефонов, планшетов, ноутбуков, умных часов, брелков с тревожной кнопкой и так далее. Потому что четкого определения того, что считать «устройством, используемым для передачи данных», а что нет, в законопроекте нет. И эта бытовая техника вполне может оказаться в этой категории.

Как это будет работать? IMEI-код* телефона нужно будет обязательно привязать к сим-карте, иначе вас заблокируют. То есть, платить нужно будет во многих случаях: при смене номера, при передаче или продаже телефона. *IMEI (International Mobile Equipment Identity) — международный идентификатор мобильного оборудования. Это уникальный код из 15 цифр, присваиваемый каждому мобильному телефону и смартфону на этапе производства и служит для распознания устройства в сети. То есть, государство должно будет зарегистрировать все население Кыргызстана. Очевидно, что это будет сопровождаться большими очередями. Кто будет реализовывать проект? В проекте закона говорится, что заниматься этим будет не государство, а частная компания. Она получит доступ к данным на всех смартфонах страны. Что будет, если этот закон примут? Государство не захотело заниматься хранением данных кыргызстанцев, и предоставило эту возможность третьим лицам. Если законопроект от Минцифры примут, то личные данные кыргызстанцев окажутся у частной компании, которая будет иметь доступ ко всем спискам устройств. Кроме того, в стране подорожают телефоны. В их цену будет входить надбавка, которую продавец техники заплатил при ввозе ее в страну.

