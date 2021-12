Первомайский районный суд Бишкека 28 декабря вынес оправдательный приговор всем обвиняемым по делу об убийстве трех в женщин в селе Киргшелк, произошедшее в 2016 году. Отмечается, что обвиняемыми по делу проходили шестеро мужчин: Лебедев А.П., Шулик Е.С., Белоусов Э.Г., Пудовкин И.И., Куликов Н.С, и Гогин А.Р. В итоге суд посчитал их невиновными из-за отсутствия состава преступления. «Белоусов признан виновным в совершении преступления без назначения наказания в связи с истечением срока давности привлечения его к уголовной ответственности», — добавили в суде. Однако Белоусова признали виновным не за убийство, а по статье «Покушение на побег из места лишения свободы или из-под стражи». Но из-за истечения срока давности, ему не назначили наказания. Убийство трех женщин произошло в 2016 году в одном из домов в селе Киргшелк Чуйской области. Тогда в СМИ сообщали, что убитыми были две сестры и беременная дочь одной из них. Также по информации СМИ, судебные заседания не раз переносились из-за смены судей и назначения экспертиз. При этом сами задержанные отрицали свою причастность к преступлению.

