Фото: пресс-служба МВД Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД ликвидировали канал перевозки и сбыта наркотиков каннабисной группы. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе МВД. По их данным, сотрудники СБНОН в Бишкеке остановили машину «Форд Фокус», которой управлял гражданин И.М. В ходе досмотра машины в её багажнике обнаружили вещество похожее на марихуану в полиэтиленовом пакете. У пассажира Ж.Н. также в ходе досмотра обнаружили в пакете с личными вещами «спрессованное в овальную форму вещество темно-зеленого цвета, со специфическим запахом». Позже сотрудники СБНОН провели обыск в доме водителя машины и нашли в его подвале восемь целлофановых пакетов с веществом, по признакам похожее на гашиш. «Общий вес изъятых наркотических веществ составил около 22 кг, в настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза», — сообщили в СБНОН. Водитель машины пояснил, что этот «груз ему дал для доставки в Бишкек парень по кличке “Бусу” и, что тот в ближайшее время должен его забрать». По данным МВД, водителя машины И.М. и Ж.М («Бусу») задержали. Фото на заглавной иллюстративное.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!