Фото: пресс-служба МВД

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД ликвидировали канал перевозки и сбыта наркотиков каннабисной группы. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе МВД.

По их данным, сотрудники СБНОН в Бишкеке остановили машину «Форд Фокус», которой управлял гражданин И.М.

В ходе досмотра машины в её багажнике обнаружили вещество похожее на марихуану в полиэтиленовом пакете. У пассажира Ж.Н. также в ходе досмотра обнаружили в пакете с личными вещами «спрессованное в овальную форму вещество темно-зеленого цвета, со специфическим запахом».

Позже сотрудники СБНОН провели обыск в доме водителя машины и нашли в его подвале восемь целлофановых пакетов с веществом, по признакам похожее на гашиш.

«Общий вес изъятых наркотических веществ составил около 22 кг, в настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза», — сообщили в СБНОН.

Водитель машины пояснил, что этот «груз ему дал для доставки в Бишкек парень по кличке “Бусу” и, что тот в ближайшее время должен его забрать».

По данным МВД, водителя машины И.М. и Ж.М («Бусу») задержали.

Фото на заглавной иллюстративное.