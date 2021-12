В кабинете министров 27 декабря состоялось совещание по вопросам безопасного пребывания иностранных студентов. На нём замглавы кабмина Эдиль Байсалов поручил правоохранительным органам взять под усиленный контроль вопрос безопасного пребывания иностранных студентов в стране. По его данным, в Кыргызстане есть более 30 тысяч иностранцев, из которых свыше 13 тысяч из Индии, а из Пакистана — 9 285 человек. «Каждый из них — гость на нашей земле и мостик дружбы между нашими народами. Мы хотим, чтобы каждый студент получил не только отличные знания, но и сохранил добрую память о стране. Кабмин также намерен обеспечить функционирование общества дружбы в каждом ВУЗе, чтобы каждый студент был окружен вниманием и мог получить богатые впечатления о нашей стране», — подчеркнул Байсалов. Совещание под представительством замглавы кабмина Эдиля Байсалова. Фото: пресс-служба кабмина На встрече обсудили задачи по усилению профилактических мер руководством ВУЗов и правоохранительными органами, а также проведения разъяснительных работ о порядке пребывания иностранцев в стране. По данным МВД, за 11 месяцев этого года было зарегистрировано 63 преступления в отношении граждан Пакистана, большая часть из которых связана с кражами и мошенничеством. Уже 28 декабря в ГУВД Бишкека сообщили, что провели встречу со студентами из Пакистана. Столичные милиционеры рассказали иностранным студентам о том, что в случае возникновении угрозы безопасности, необходимо незамедлительно сообщить в ближайшее отделении милиции или позвонить на номер 102. «Кроме этого, всем студентам было предложено, в случае необходимости, также напрямую связываться с сотрудниками милиции, были розданы визитные карточки милиционеров», — сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека. Встреча сотрудников ГУВД Бишкека и студентов из Пакистана. Фото: пресс-служба столичной милиции Встреча сотрудников ГУВД Бишкека и студентов из Пакистана. Фото: пресс-служба столичной милиции Кроме того, студентам рассказали о действующем законодательстве в части миграции и правилах пребывания иностранцев в Кыргызстане. Ранее пакистанские студенты, обучающиеся в Кыргызстане заявили, что на них участились нападения. «Студенты, обучающиеся в Кыргызстане, больше не чувствуют себя в безопасности в этой стране», — говорилось в обращении, которое появилось на фейсбук странице Федерации студентов из Пакистана в Кыргызстане. Тогда они обратились в кабмин с просьбой «принять меры безопасности для пакистанских студентов». «В полицейском участке [отделение милиции] должен быть предоставлен переводчик английского языка, учитывая количество иностранных студентов, обучающихся в Кыргызстане», — говорилось в обращении.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!