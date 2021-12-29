Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 799 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 40 человек.
- Бишкек — 14;
- Чуйская область — 9;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 7;
- Баткенская область — 2.
В городе Ош, Таласской, Ошской и Нарынской областях новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 184 592 случая заражения коронавирусом.
Республиканский штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 50 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 730 человек.
По их данным, на 29 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 266 пациентов. Еще 312 человек лечатся амбулаторно.
Также на 29 декабря в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 1 млн 223 тысячи человек, а вторую — более 1 млн 7 тысяч кыргызстанцев.