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Для чего министр здравоохранения Кыргызстана предложил пить настой аконита?
Для чего министр здравоохранения Кыргызстана предложил пить настой аконита?
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Экс-зампреда таможни Нурлана Ражабалиева признали виновным в коррупции. Что было дальше?
Экс-зампреда таможни Нурлана Ражабалиева признали виновным в коррупции. Что было дальше?
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Политик Камчыбек Жолдошбаев известен замком в «Джале». Что он указал в декларациях о доходе?
Политик Камчыбек Жолдошбаев известен замком в «Джале». Что он указал в декларациях о доходе?
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В Кыргызстане прошли выборы в парламент. Как объяснили сбой сайта ЦИК при публикации результатов выборов?
В Кыргызстане прошли выборы в парламент. Как объяснили сбой сайта ЦИК при публикации результатов выборов? Нуржан Шайлдабекова. Скрин с трансли
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Кыргызский политик и алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов устроил кастинг за руку своей родственницы. Что там было?
Кыргызский политик и алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов устроил кастинг за руку своей родственницы. Что там было?
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В Кыргызстан приехал первый беглый президент Аскар Акаев!
В Кыргызстан приехал первый беглый президент Аскар Акаев!
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В стране энергокризис. Дошло до того, что …
В стране энергокризис. Дошло до того, что … Открытие высоковольтной подстанции «Алтын Казык» неподалеку от Бишкека. Фото: пресс-служба президента
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Кыргызского программиста задержали за то, что он зарабатывал на клиентах порносайтов. Что он делал?
Кыргызского программиста задержали за то, что он зарабатывал на клиентах порносайтов. Что он делал?
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Депутат шестого созыва Шайлообек Атазов сравнил фейки с каннибализмом, а потом…
Депутат шестого созыва Шайлообек Атазов сравнил фейки с каннибализмом, а потом… Депутат Шайлообек Атазов. Скриншот трансляции заседания Жогорку Кенеша
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Беларусский бизнесмен Даниил Урицкий отрицает что он — кыргызский экс-премьер Данияр Усенов. Но…
Беларусский бизнесмен Даниил Урицкий отрицает что он — кыргызский экс-премьер Данияр Усенов. Но…
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