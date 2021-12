Этот год был богат на события, в том числе довольно абсурдные. Пройдите наш тест на уровень абсурда! Для чего министр здравоохранения Кыргызстана предложил пить настой аконита? Чтобы не превращаться в вервульфа Чтобы разбудить внутреннюю богиню Чтобы лечить коронавирус Чтобы популяризировать аконит как садовое растение Правильно! Неправильно! Экс-зампреда таможни Нурлана Ражабалиева признали виновным в коррупции. Что было дальше? Его посадили на 10 лет Он оплатил штраф и больше никогда не будет работать на государство Он бежал из страны, чтобы его не посадили Он пошел на сделку со следствием, заплатил штраф, а потом стал депутатом Правильно! Неправильно! Политик Камчыбек Жолдошбаев известен замком в «Джале». Что он указал в декларациях о доходе? Замок на два гектара, дорогие авто и компании дочерей Бизнес дочерей, пентхаус и яхту Стадо коней, замок и бизнес Квартиру в 39 квадратов Правильно! Неправильно! В Кыргызстане прошли выборы в парламент. Как объяснили сбой сайта ЦИК при публикации результатов выборов? Нуржан Шайлдабекова. Скрин с трансли Это все хакеры Это ошибка в таблице Это саботаж Это хакеры, ошибка в таблице и саботаж Правильно! Неправильно! Кыргызский политик и алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов устроил кастинг за руку своей родственницы. Что там было? Женихи прошли триатлон Женихи стреляли из лука, ружей и бросали бумеранг Женихи отвечали на вопросы об алкомагнате в игре Kahoot! Женихи ели быжы на скорость Правильно! Неправильно! В Кыргызстан приехал первый беглый президент Аскар Акаев! Для него устроили той и вернули ему здание Генпрокуратуры Дали ему звание героя Допросили и отпустили назад Допросили и водворили в изолятор за экономические преступления Правильно! Неправильно! В стране энергокризис. Дошло до того, что … Открытие высоковольтной подстанции «Алтын Казык» неподалеку от Бишкека. Фото: пресс-служба президента Кыргызстанцам опломбировали обогреватели В Бишкеке и Нарыне отменили троллейбусы Дознаватели отказались от пыток током В Белом доме отключили свет Правильно! Неправильно! Кыргызского программиста задержали за то, что он зарабатывал на клиентах порносайтов. Что он делал? Создавал эротические видео с героями Sims Делал порно-дипфейки с известными политиками Рассылал вирус-блокиратор зрителям и требовал денег Блокировал порно на самом интересном моменте и требовал денег Правильно! Неправильно! Депутат шестого созыва Шайлообек Атазов сравнил фейки с каннибализмом, а потом… Депутат Шайлообек Атазов. Скриншот трансляции заседания Жогорку Кенеша Создал базу данных, в которых собирал фейки для дальнейшей блокировки Распространял фейки о коронавирусе и вакцинации Начал кампанию против ферм троллей у политиков Назвал политиков, за которых агитируют фейки, каннибалами Правильно! Неправильно! Беларусский бизнесмен Даниил Урицкий отрицает что он — кыргызский экс-премьер Данияр Усенов. Но… Александр Лукашенко публично называет его Данияром Он посещает свадьбу сына Данияра Усенова Он выглядит как Данияр Усенов Он и есть Данияр Усенов Правильно! Неправильно! Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Тест о событиях 2021 года в Кыргызстане Я набрал %%score%% из %%total%% правильных Поделитесь своими результатами : Facebook Facebook

