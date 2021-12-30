Чтобы популяризировать аконит как садовое растение

Чтобы не превращаться в вервульфа

Для чего министр здравоохранения Кыргызстана предложил пить настой аконита?

Экс-зампреда таможни Нурлана Ражабалиева признали виновным в коррупции. Что было дальше?

Его посадили на 10 лет

Он оплатил штраф и больше никогда не будет работать на государство

Он бежал из страны, чтобы его не посадили

Он пошел на сделку со следствием, заплатил штраф, а потом стал депутатом