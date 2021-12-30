Оригинал материала опубликован в финансовом издании Economist. Авторки материала: Жамиля Жакыпбекова и Азиза Бердибаева.

Дата-редактор: Андрей Дорожный

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Андрей Дорожный.

В государственный бюджет Кыргызстана деньги поступают из нескольких источников: налоговые отчисления, таможенные пошлины, международные гранты и другие. Дальше эта сумма распределяется на нужды страны – строительство школ, больниц, дорог, зарплаты учителям, врачам. Сам документ бюджета сложный, но мы в редакции «Экономиста» сделали его в виде понятной картинки.

Бюджет страны в 2020 году составил чуть больше 152 млрд сомов, но потрачено было почти 172 млрд сомов, что указывает на его дефицитность.

Отметим, что на 2021 год бюджет был запланирован с доходами в 172 млрд сомов, а на 2022 год прогноз по поступлениям составляет 279 млрд сомов.

Доходы

Львиную долю доходов государственного бюджета формируют налоги – они занимают первые три самые крупные позиции.

На четвертом месте (около 9%) — доходы от продажи товаров и оказания услуг госпредприятиями, например, плата за аренду зданий в государственной собственности или за пользование радиочастотами. Они не являются основным видом дохода бюджета. Иногда госимущество может выставляться на торги, но желательно, чтобы государство могло позволить себе не продавать свои активы и пополнять казну другими способами.

Пятая по прибыльности статья (8%) — трансферы из-за границы, куда входят гранты международных организаций и правительственная помощь от других стран.

«Трансферты, как правило, имеют цели и обязательства. Например, кредитная помощь от МВФ обусловлена обязательствами кабмина выполнить ряд мер по оптимизации расходов. В случае с кредитами от Китая, то китайская сторона обычно закладывает обязательства найма китайских подрядчиков на выполнение работ», – говорит экономист Нургуль Акимова.

Обычно иностранные трансферты используют для реализации инфраструктурных проектов, в случае с Кыргызстаном картина выглядит иначе.

«У нас, к сожалению, иногда тратят их по обязательствам бюджета, например, зарплата госслужащим и пенсии. Я считаю такая практика порочна и от нее следует избавиться. Потому что выполнять обязательства за счет других иностранных налогоплательщиков в корне неверно», — сказала эксперт.

Расходы

Больше всего денег Кыргызстан тратит на образование — около 23% всех расходов. Эксперты Всемирного банка в своем исследовании сфер образования и здравоохранения отметили, что Кыргызстан тратит на образование значительно больше, чем другие страны со схожим уровнем дохода. Около 60% от всех расходов данного сектора приходится на школьное образование.

Существующая система направлена на поддержание системы школьного образования, а не на ее развитие. При этом госбюджет не в состоянии покрывать в полном объеме даже минимальные потребности, отмечают аналитики фонда KG Analytics.

Также среди крупных затрат бюджета — социальная защита населения (20%), то есть пенсии, выплаты по безработице, поддержка многодетных семей и так далее.

На третьем месте расходы на приобретение нефинансовых активов (имущество, которые может приносить доходы) на четвертом траты на содержание всех государственных служб. Чтобы обеспечивать общественный порядок и безопасность, тратится 11.5% от общих расходов.

Как отмечает Нургуль Акимова, расходная часть бюджета в Кыргызстане социально ориентирована, однако эксперты затрудняются дать оценку эффективности распределения средств. Даже Счетная палата не может сделать заключение о тратах государственных денег без полноценного института аудита. В своем отчете за 2020 год ведомство лишь отметило, что исполнение бюджета соответствовало требованиям законодательства.

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