Депутаты шестого созыва 29 декабря всё-таки собрались на праздничный ужин в Госрезиденции. Фотографии с мероприятия опубликовали сами депутаты и приглашённые артисты. Фото со страницы певицы Элзар Осконбаевой. В своих социальных сетях они пишут, что пришли поздравить Таланта Мамытова с избранием на пост спикера парламента седьмого созыва. Среди депутатов на мероприятии были Чынгыз Макешов, Самат Ибраев, Бейшаналы Нурдинов, экс-вице-спикер парламента Аида Касымалиева и другие. Фотография из соцсетей. «Я долго проработала со спикером VI созыва Жогорку Кенеша Талантом Турдумаматовичем. Он сдержанный, настойчивый и гуманный человек, а также выдающийся юрист. Поздравляю вас с назначением на должность спикера VII созыва Жогорку Кенеша», — написала Касымалиева на своей странице в инстаграм. Талант Мамытов и Аида Касымалиева. По словам пресс-секретаря президента Эрбола Султанбаева, Садыра Жапарова на этом мероприятии не было. «Президент не принимал участие, что мы можем комментировать?» — сказал он в интервью «Клоопу». Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в государственную резиденцию «Ала-Арча-1» депутатов пригласил Садыр Жапаров. Султанбаев эту информацию также опроверг. О том, что депутатов пригласил именно Садыр Жапаров говорили и сами нардепы. Депутатка Евгения Строкова рассказала Vesti.kg, что цель встречи неизвестна, а приглашение в резиденцию поступило депутатам в виде рассылки. Избрание нового спикера парламента Талант Мамытов после объявления результатов. Скриншот с видео

Новоиспеченные депутаты седьмого созыва Жогорку Кенеша в первый день своей работы 29 декабря избрали спикером Таланта Мамытова. На этот пост также выдвигался депутат Адахан Мадумаров. Нового спикера избрали 87 депутатов при закрытом голосовании. За кандидатуру Мамытова проголосовали 63 парламентария, а за Мадумарова только 10. Ещё 14 депутатов проголосовали против обоих кандидатов. Мамытова выдвинула фракция «Ынтымак», а Мадумарова «Бутун Кыргызстан», лидером которой он является.

