В СМИ появились кадры с кыз узатуу (проводов невесты) дочери экс-депутата парламента Асылбека Жээнбекова. Он выдает свою дочь замуж за сына главы кабмина Акылбека Жапарова. Издание Kaktus.media опубликовало фотографии и видео с этого мероприятия, которое прошло ещё 25 декабря. Там присутствовал брат бывшего депутата экс-президент Сооронбай Жээнбеков, отец жениха Акылбек Жапаров и их близкие родственники. На видео экс-президент Сооронбай Жээнбеков дает бата (своё благословение) молодоженам. Проводы невесты 25 декабря ряд СМИ сообщили, что в квартире экс-депутата Асылбека Жээнбекова проходит пышное мероприятие — он выдаёт дочь замуж за сына главы кабмина Акылбека Жапарова. «Из квартиры примерно с обеда доносятся шум и музыка, а во дворе дома припарковано огромное количество автомобилей класса люкс. У входа в подъезд стоит охрана», — рассказали журналисты Kaktus.Media. Сообщается, что дочь Жээнбекова зовут Бегимай, а сына Жапарова — Максат. *Максат Жапаров фигурировал в расследовании Temirov Live. В Linkedin некий Максат Акылбекович указал себя, как гендиректора «Глобалико Холдингс Лимитед», которая также связана с женой Жапарова Анарой и ее бизнесом. Анару Жапарову в 2020 году Финпол обвинил в неуплате налогов в особо крупном размере. Сам председатель кабмина прибыл на торжество на своем служебном автомобиле вместе с госохраной. Асылбека Жээнбекова отпустили из-под стражи 9 декабря. Уже тогда в СМИ и соцсетях начали говорить о том, что брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова намерен породниться с главой кыргызского кабмина. Жээнбекова отпустили, потому что депутаты парламента отказались дать согласие на привлечение коллеги к уголовной ответственности по делу коррупции в Кумторе. Он был задержан сотрудниками ГКНБ еще в июне 2021 года. Тогда, его будущий сват, Акылбек Жапаров инициировал проверку компании, разрабатывающей золоторудное месторождение Кумтор, а также чиновников, причастных к подписанию каких-либо соглашений с этой компанией. Так, в ходе проверки, были задержаны ряд бывших депутатов, премьер-министров и членов правительства.

