Рамис Рыскулов

В начале 2021 года, в ночь с 26 на 27 января, скончался один из выдающихся поэтов и деятелей культуры Рамис Рыскулов. Рыскулова называют одним из смелых экспериментаторов за внедрение белого стиха в кыргызскую поэзию. Кроме родного кыргызского, поэт творил и на русском и латышском языках. Также он переводил на кыргызский произведения поэтов других стран.



Почитать стихи Рыскулова на кыргызском онлайн можно здесь.