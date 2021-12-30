Деятели культуры, ученые, политики, медики — мы собрали список известных людей, которых Кыргызстан потерял за 2021 год. Одни были молоды — и казалось, что у них большое будущее, но их унесла болезнь. Другие имели долгую интересную жизнь и оставили значимый вклад в кыргызской истории и культуре. Рассказываем.
Деятели культуры
Рамис Рыскулов
В начале 2021 года, в ночь с 26 на 27 января, скончался один из выдающихся поэтов и деятелей культуры Рамис Рыскулов. Рыскулова называют одним из смелых экспериментаторов за внедрение белого стиха в кыргызскую поэзию. Кроме родного кыргызского, поэт творил и на русском и латышском языках. Также он переводил на кыргызский произведения поэтов других стран.
Почитать стихи Рыскулова на кыргызском онлайн можно здесь.
Токтоналы Сейталиев
24 февраля на 84 году жизни скончался народный артист СССР Токтоналы Сейталиев. Сейталиев в своей 50-летней профессиональной деятельности спел ведущие теноровые партии кыргызских и мировых композиторов требующие высокой подготовки и включающую в себя всю галерею образов, например, «Дон Карлос» Джузеппе Верди, «Джанни Сникин» Джакомо Пуччини, «Айчурок» Абдыласа Малдыбаева.
Кроме опер и арий в репертуар Сейталиева входили песни кыргызских и русских композиторов и их романсы. Он был народным артистом, лауреатом международных премий и наград.
Жамал Сейдакматова
В ночь на 16 февраля в возрасте 82 лет от тяжелой болезни скончалась народная артистка Жамал Сейдакматова. Ее фильмография насчитывает более 20 фильмов, а одной из последних ее работ стал образ алайской царицы в фильме «Курманжан Датка».
Сейдакматова основала первый независимый кыргызский театр «Тунгуч», став его художественной руководительницей. Она сыграла в десятке фильмов, в том числе в «Выстреле на перевале Караш», «Улане», «Потомке белого барса».
Бекбай Алыкулов
В марте скончался 83-летний писатель и журналист Бекбай Алыкулов. Алыкулов был заслуженным деятелем культуры, был корреспондентом «Советского Кыргызстана» и автором «Ленинчин Жаш».
Нурдамир Конгурбаев
9 марта не стало художника Нурдамира Конгурбаева. Ему был 81 год. Работы народного художника хранятся в Эрмитаже, Третьяковской галерее, бишкекском Музее ИЗО и других музеях разных стран.
Жаркын Темирбаева
3 апреля скончалась из-за продолжительной болезни скончалась писательница Жаркын Темирбаева — ей было 66 лет. Она была также журналисткой и уделяла внимание защите прав человека.
В течение своей карьеры Жаркын Темирбаева открыла газету «Зендан». В ней она выпускала материалы, посвященные правам несправедливо осужденных. Темирбаева также является автором таких произведений, как «Жаныбек казы», «Ай ыйлаган түн (Ночь, в которой плачет луна)».
Хадима Берикбаева
Народная артистка Хадима Берикбаева скончалась 2 апреля — ей было 75 лет. Она была одной из первых женщин кыл-кыякчи, работала в составе оркестров и преподавала в национальной филармонии.
Бексултан Жакиев и Сабира Турсункулова
Супруги Бексултан Жакиев и Сабира Турсункулова — оба деятели культуры — скончались в апреле. 25 не стало Жакиева, Турсункулова скончалась два дня спустя. Турсункулова 55 лет жизни посвятила работе в Минкультуры, а ее супруг был известным писателем.
Рахман Разыков
Известный комик Рахман Разыков тоже скончался от коронавируса. Его не стало в ночь на 7 июня — комику было всего 66 лет. Он был любимцем публики. Проблемы народа, действия власти, которые вызывали недовольство, он озвучивал с помощью сатиры.
Балбай Алагушов
Музыковед Балбай Алагушев скончался в начале июля. Работая в журналистике он популяризировал кыргызских композиторов, певцов и музыкантов и внес свой вклад в развитие искусства. Он создал энциклопедию «Кыргыз музыкасы» и музыкальные учебные пособия, был признан заслуженным работником культуры.
Искра Раимкулова
8 августа скончалась Искра Раимкулова — артистка театра и кино. Ей было 84 года. Она играла Джульетту и Корделию в постановках произведений Шекспира, Алиман в «Материнском поле» Чынгыза Айтматова — была одной из главных актрис театра в Кыргызстане. Успела она оставить и след в кыргызском кино, сыграв в «Алымкан» и «Каныбеке».
Алексей Филатов
В сентябре скончался известный телеведущий и шоумен Алексей Филатов. У 32-летнего мужчины была пневмония — 1 декабря ему должно было исполниться 33.
Алексей Филатов известен как ведущий телепрограммы «Хит-парад» на ОТРК. Он также организовывал другие развлекательные программы и мероприятия, проводил кастинги и организовывал мастер-классы, где подростков обучали актерскому и ораторскому мастерству.
Майрамкан Абылкасымова
В октябре 2021 года не стало поэтессы Майрамкан Абылкасымовой. За свой вклад в развитие литературы и поэзии в Кыргызстане Абылкасымову признали народной поэтессой, она получала ордена и награды.
Почитать стихотворения Абылкасымовой можно здесь.
Мар Байджиев
Нес стало в октябре и кыргызского публициста, драматурга, журналиста, режиссера театра и кино и литературоведа Мара Байджиева. Ему было 86 лет.
За свою жизнь Мар Байджиев почтил память репрессированных ученых-манасоведов, внес значительный вклад как в литературу, так и в кыргызское кино. Мару было важно продолжить дело своего отца, ученого-манасоведа Ташима Байджиева.
Он изучил эпос и выпустил трилогию — «Манас», «Сейтек», «Семетей». Он перевел эпос на русский язык, кроме того он автор документального фильма о «Манасе», организатор галереи картин по этому эпосу. Имена манасоведов, пострадавших от репрессий, он увековечил — рассказал о трудностях их работы и организовал премии имени Евгения Поливанова, Ташима Байджиева и Зияша Бектенова.
Ирина Деркембаева
9 октября на 94-м году жизни скончалась легендарная оперная певица, народная артистка Ирина Деркембаева. Деркембаева — народная артистка Киргизской ССР и Бурятской АССР, кавалер ордена Данакер.
Валентина Гилка
18 декабря скончалась 80-летняя народная артистка Кыргызстана Валентина Гилка. Она с 1975 года работала в Русском театре драмы в Бишкеке, исполняя обязанности актрисы, режиссерки и продюссерки.
Врачи
Кубанычбек Шукурбаев
23 февраля после болезни скончался заведующий отделением хирургии-политравмы центра научных исследований Кубанычбек Шукурбаев. Ему был 61 год.
За 38-летний стаж работы он провел более 15 тысяч операций и разработал новые методы лечения заболеваний брюшной полости и грудной клетки.
Михаил Медведев
Михаил Медведев был заслуженным офтальмологом Кыргызстана. 5 апреля доктора медицинских наук не стало — у него были коронавирус и пневмония.
Ученые
Аскар Какеев
Доктор философских наук Аскар Какеев скончался 25 апреля — ему было 86 лет. Какеева называли основоположником кыргызской философии — он был автором более 100 научных работ и преподавателем.
Шерик Рыскулов
В июне не стало 42-летнего ученого-правоведа Шерика Рыскулова. Причиной смерти назвали коронавирус. Многие годы Рыскулов развивал сферу права и бизнеса Кыргызстана. С 2020 года являлся научным сотрудником Центра политологических исследований и экспертиз Национальной академии наук.
Ташманбет Кененсариев
В июле не стало доктора исторических наук Ташманбета Кенесариева. Ученому было 72 года. Кенесариев изучал историю и манасоведение, преподавал в различных вузах.
Шергазы Мамбетов
Доктор технических наук Шергазы Мамбетов скончался 20 июля в возрасте 84 лет. Мамбетов был заслуженным работником образования, профессором и академиком, а кроме того депутатом «легендарного парламента».
Мамбетов был экспертом по геологическим и горным наукам, автором более 150 научных работ. Он также был главой первой комиссии по «Кумтору». Доктор технических наук, профессор преподавал геомеханику, комплексное освоение минеральных ресурсов и нетрадиционные технологии в разработке полезных ископаемых.
Юлий Худяков
24 декабря скончался болевший коронавирусом кыргызовед Юлий Худяков.
Худяков был российским историком и археологом, специалистом в истории кочевых народов Евразии, а в Кыргызстане за вклад в изучение истории кыргызского народа получил ордена «Манас» III степени и «Данакер».
Он автор ряда научных трудов о кочевых народах. Например, он написал книги «Кыргызы на просторах Азии», «Древние тюрки и енисейские кыргызы», «Кыргызы в боях и походах».
Политики и дипломаты
Алмазбек Акматов
Депутат «Бир Бола» Алмазбек Акматов скончался в возрасте 57 лет — об этом сообщили 1 марта 2021 года. Аматов был депутатом лишь в шестом созыве, а до того работал в Счетной палате и аппарате президента.
Токтогул Туманов
В начале апреля скончался политик Токтогул Туманов — у него был коронавирус. Экс-депутату парламента было всего 55 лет.
Ташкул Керексизов
Экс-депутат, бизнесмен и меценат Ташкул Керексизов скончался 7 мая в возрасте 73 лет. Керексизов был депутатом третьего созыва парламента, а до того работал в Минфине, был министром и возглавлял Таласскую область. Был основателем культурных центров «Рух-Ордо» и «Аалам-Ордо».
Алишер Мамасалиев
В конце мая скончался 48-летний политик Алишер Мамасалиев. Мамасалиев был известен не только политик — отучившись на юриста он стал журналистом. В начале своей карьеры был ведущим студии “Замана”. После работал в пресс-службе мэрии Бишкека.
При правлении Курманбека Бакиева Мамасалиев недолго был депутатом парламента, после занимался общественной деятельностью и писательством.
Алмаз Рысмендиев
Экс-депутата Верховного Совета Кыргызстана трех созывов, заслуженного работника промышленности Алмаза Рысмендеева не стало 2 июня. Он скончался на 80-м году жизни.
Мукаш Базаркулов
Советский партийный деятель Мукаш Базаркулов скончался 16 июля — ему было 85 лет. Базаркулов был почетным учителем — именно с должности преподавателя он начал свой карьерный путь в образовании, спустя годы придя к посту министра народного образования Киргизской ССР.
Нурказы Кемелбаев
22 июля не стало дипломата Нурказы Кемелбаева. Емы был 81 год — он был ветераном дипломатической службы, послом, профессором, преподавателем молодых дипломатов.
Усен Сыдыков
Экс-депутат парламента и Верховного созыва Кыргызской ССР Усен Сыдыков скончался 28 июля в возрасте 78 лет. Он был государственным и общественным деятелем, а в 2005 году возглавлял администрацию президента.
Марат Саралинов
Ветеран дипломатической службы Марат Саралинов скончался в 80 лет в октябре. При СССР он был генсеком кыргызского МИДа, работал в советском посольстве в Египте и был консулом советской дипмиссии в Нигерии. В независимом Кыргызстане он был послом в Китае и консулом в Дубае.