Мэрия Бишкека обсудила готовность всех городских служб к проведению мероприятий и обеспечению порядка в новогоднюю ночь. По словам вице-мэрки Виктории Мозгачёвой, 31 декабря в 19:00 на площади Ала-Тоо состоится концерт с участием артистов местной эстрады. Мэр города Айбек Джунушалиев поручил правоохранительным органам обеспечить общественный порядок и взять под контроль точки стихийной торговли, чтобы не допускать продажу фейерверков. Совещание в мэрии. Фото: мэрия Бишкека. «Дорогие горожане! Мэрия города Бишкек убедительно просит вас соблюдать безопасность, воздержаться от использования петард, хлопушек и других пиротехнических изделий, быть предельно бдительными к личным вещам», — сообщили в мэрии. О том, что салюта в городе не будет, в мэрии сообщили ещё в начале декабря. Такое решение местные власти приняли из-за смога в столице.В муниципалитете добавили, что каждый год в осенне-зимний период горожане сталкиваются с ощутимым ухудшением качества воздуха. Причин этому несколько: от отопления частных домов до выхлопных газов машин. «Уровень загрязнения воздуха в столице бьет антирекорды, в связи с этим мэрия считает неправильным и невозможным ухудшать и без того хрупкую экологическую обстановку», — подчеркнули в столичной мэрии. Читать по теме: Эколог: Туман в Бишкеке может быть очень опасен для человека В муниципалитете добавили, что около 800 тысяч сомов, которые планировали потратить на праздничный салют направят на «более важные целевые задачи». Какие — в мэрии не уточнили. «Мэрия Бишкека в целях сохранения экологии и безопасности призывает жителей столицы воздержаться от покупки и использования петард и ручных фейерверков во время новогоднего празднования», — обратились в мэрии. В этом году столичный муниципалитет Бишкека потратил почти 6 млн сомов на оформление 25-метровой новогодней ёлки и на украшение всей площади Ала-Тоо. Ёлка на площади Ала-Тоо. Фото: Владислав Ногай В муниципалитете добавили, что кроме ёлки коммунальные службы будут украшать арочные фасады светодиодной сеткой и создавать декорированные прогулочные аллеи. Оформление площади. Фото: Kaktus.media В Бишкеке не будет новогоднего салюта уже второй год. В 2020 году мэрия столицы также отменила новогодний салют и не стала покупать новые декорации для украшения столицы в связи с пандемией коронавируса. «Все сэкономленные средства пойдут на подарки малоимущим семьям с детьми с ограниченными возможностями, а также нашим ветеранам», — отмечала тогда вице-мэрка Айжан Чыныбаева.

