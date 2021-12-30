До Нового года остались считанные дни. Традиционно, 31 декабря мы все соберемся за большим столом с семьей и друзьями, чтобы вместе отметить этот праздник.
Обычно для такого застолья нужна не только хорошая компания, но и вкусные салаты, сытные горячие блюда, боорсоки и бутылка шампанского, открытая под бой курантов.
Однако в этом году цены на продукты в стране значительно выросли. Традиционные салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» могут влететь в копеечку жителям Кыргызстана со средней заработной платой.
Кризис, наступивший из-за пандемии коронавируса, нанес сильный урон по экономике многих стран. Но самый высокий уровень инфляции в сфере потребления за последний год среди стран ЕАЭС был отмечен именно в Кыргызстане. На рост инфляции повлияла и политическая нестабильность в стране.
По данным Нацстаткома, больше всего в стране дорожают продукты питания. По сравнению с декабрем 2020 года цены на них выросли на 11%. При этом доходы населения резко упали, а рост цен все еще продолжается.
Мы решили накрыть традиционный новогодний стол, а заодно выяснить, во сколько он обойдется для кыргызстанцев в преддверии 2022 года. Получившуюся сумму мы сравнили с ценами прошлого года.
Салаты
Итак, для начала приготовим салаты. Вы же помните, что «Оливье» и «Сельдь под шубой» должны пропитаться майонезом?
Отправляясь за покупками для салатов, заранее напишите список необходимых продуктов, чтобы ненароком не забыть один из ингредиентов.
Основное блюдо
Теперь приступим к основному блюду. Главное — правильно рассчитать время на готовку, чтобы не провозиться на кухне до самого боя курантов.
К сожалению, чтобы отведать сочные манты, бешбармак или запеченную курицу, в этом году придется серьезно раскошелиться.
Хлебная корзина
Как говорится, хлеб — всему голова. Поэтому и на наш новогодний стол нужно не забыть нарезать хлеб и наломать лепешку!
Фрукты
Мандарины в Кыргызстане уже давно стали частью новогоднего настроения. Без них — никак!
Надо только промыть фрукты в проточной воде и всё — можно класть на стол. Также в интернете можно найти много разных способов оформления фруктовой тарелки.
К сожалению, придется серьезно задуматься над покупкой ананаса. Вы просто посмотрите на его цены в этом году!
Выпечка
Ну и как-же без праздничного торта! Средняя цена на сладкий десерт немного подросла, но сладкоежек это точно не остановит.
Напитки
Есть поверье, что если написать свое желание на бумажке, сжечь её, бросить пепел в бокал шампанского и выпить, то это желание обязательно сбудется.
Мы подсчитали среднюю стоимость всех видов шампанского. Но не пугайтесь! Это значит, что можно найти игристое дешевле, чем указано в нашем слайдере.
Ваши мечты должны воплотиться в реальность! С наступающим Новым годом!
Текст: Алексей Журавлев, Айгерим Рыскулбекова
Анализ данных, визуализация: Алексей Журавлев
Соавтор новогоднего калькулятора-2020: Азиза Раимбердиева
P.S. Как мы это сделали?
Цены на продукты мы брали с сайта местного кыргызского супермаркета — там, где было несколько видов продуктов (например, разные сорта мандаринов: марокканские, ташкентские), мы высчитывали среднюю стоимость.
Для подсчета стоимости блюд мы брали рецепты из интернета и высчитывали стоимость конкретного блюда, исходя из граммажа, вот в этой таблице.
Мы понимаем, что все готовят еду на Новый год с запасом или на компанию, поэтому мы рассчитали все блюда в расчете на четыре порции. У нас получилась ориентировочная сумма на наши блюда и напитки, в зависимости от марки продуктов, ваш новогодний стол может получиться дороже или дешевле.
При расчете стоимости блюд мы не учитывали стоимость электричества или газа, трудозатрат, иных мелких расходов (вода, соль, специи и др).