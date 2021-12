Фото: Роман Спиридонов До Нового года остались считанные дни. Традиционно, 31 декабря мы все соберемся за большим столом с семьей и друзьями, чтобы вместе отметить этот праздник. Обычно для такого застолья нужна не только хорошая компания, но и вкусные салаты, сытные горячие блюда, боорсоки и бутылка шампанского, открытая под бой курантов. Однако в этом году цены на продукты в стране значительно выросли. Традиционные салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» могут влететь в копеечку жителям Кыргызстана со средней заработной платой. Кризис, наступивший из-за пандемии коронавируса, нанес сильный урон по экономике многих стран. Но самый высокий уровень инфляции в сфере потребления за последний год среди стран ЕАЭС был отмечен именно в Кыргызстане. На рост инфляции повлияла и политическая нестабильность в стране. По данным Нацстаткома, больше всего в стране дорожают продукты питания. По сравнению с декабрем 2020 года цены на них выросли на 11%. При этом доходы населения резко упали, а рост цен все еще продолжается. Мы решили накрыть традиционный новогодний стол, а заодно выяснить, во сколько он обойдется для кыргызстанцев в преддверии 2022 года. Получившуюся сумму мы сравнили с ценами прошлого года. Салаты Итак, для начала приготовим салаты. Вы же помните, что «Оливье» и «Сельдь под шубой» должны пропитаться майонезом? Отправляясь за покупками для салатов, заранее напишите список необходимых продуктов, чтобы ненароком не забыть один из ингредиентов. Основное блюдо Теперь приступим к основному блюду. Главное — правильно рассчитать время на готовку, чтобы не провозиться на кухне до самого боя курантов. К сожалению, чтобы отведать сочные манты, бешбармак или запеченную курицу, в этом году придется серьезно раскошелиться. Хлебная корзина Как говорится, хлеб — всему голова. Поэтому и на наш новогодний стол нужно не забыть нарезать хлеб и наломать лепешку! Фрукты Мандарины в Кыргызстане уже давно стали частью новогоднего настроения. Без них — никак! Надо только промыть фрукты в проточной воде и всё — можно класть на стол. Также в интернете можно найти много разных способов оформления фруктовой тарелки. К сожалению, придется серьезно задуматься над покупкой ананаса. Вы просто посмотрите на его цены в этом году! Выпечка Ну и как-же без праздничного торта! Средняя цена на сладкий десерт немного подросла, но сладкоежек это точно не остановит. Напитки Есть поверье, что если написать свое желание на бумажке, сжечь её, бросить пепел в бокал шампанского и выпить, то это желание обязательно сбудется. Мы подсчитали среднюю стоимость всех видов шампанского. Но не пугайтесь! Это значит, что можно найти игристое дешевле, чем указано в нашем слайдере. Ваши мечты должны воплотиться в реальность! С наступающим Новым годом! Текст: Алексей Журавлев, Айгерим Рыскулбекова Анализ данных, визуализация: Алексей Журавлев Соавтор новогоднего калькулятора-2020: Азиза Раимбердиева P.S. Как мы это сделали? Цены на продукты мы брали с сайта местного кыргызского супермаркета — там, где было несколько видов продуктов (например, разные сорта мандаринов: марокканские, ташкентские), мы высчитывали среднюю стоимость. Для подсчета стоимости блюд мы брали рецепты из интернета и высчитывали стоимость конкретного блюда, исходя из граммажа, вот в этой таблице. Мы понимаем, что все готовят еду на Новый год с запасом или на компанию, поэтому мы рассчитали все блюда в расчете на четыре порции. У нас получилась ориентировочная сумма на наши блюда и напитки, в зависимости от марки продуктов, ваш новогодний стол может получиться дороже или дешевле. При расчете стоимости блюд мы не учитывали стоимость электричества или газа, трудозатрат, иных мелких расходов (вода, соль, специи и др).

