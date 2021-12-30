Новый седьмой созыв парламента на сегодняшнем заседании 30 декабря не смог утвердить вице-спикеров и структуру парламента.

Депутаты предложили свои варианты и не согласились с решением рабочей комиссии. После перерыва, спикер Талант Мамытов объявил о переносе заседания на следующий год — 12 января.

Что предлагали на заседании?

Сегодня на заседании депутаты предложили увеличить число вице-спикеров с двух до трёх, однако рабочая комиссия решила, что их будет четыре.

Один из депутатов поинтересовался, почему в парламенте, сокращенном до 90 депутатов, вдвое увеличивается число вице-спикеров.

Член комиссии Алтынбек Сулайманов ответил ему, что по данному вопросу было много споров, но депутаты-одномандатники просят предоставить им две квоты.

Также у депутатов было несколько вариантов по структуре парламента. Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров предложил создать 12 комитетов, отделив вопросы культуры, недропользования и ТЭК, и образовать комитет по труду и миграционной политике.

Депутатка от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Надира Нарматова предложила образовать комитет по гендерным вопросам.

Рабочая комиссия по итогу остановилась на семи:

Комитет по международным делам, обороне и безопасности;

Комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию, промышленной политике и экологии;

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша;

Комитет по финансовой, экономической политике и бюджету;

Комитет по социальной политике;

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре, строительству и аграрной политике.

В результате обсуждения депутаты не согласились с предложениями комиссии. Был объявлен перерыв, после чего депутатам должны были предложить другую структура парламента.

Позже спикер Талант Мамытов заявил, что рабочая комиссия все еще работает и пока не вынесла решения по структуре парламента. После этого он предложил завершить заседание и собраться на уже после новогодних длинных выходных, 12 января.