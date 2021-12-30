Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 800 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 41 человека.
- Бишкек — 24;
- Ош — 1;
- Чуйская область — 4;
- Ошская область — 4;
- Таласская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 5;
- Джалал-Абадская область — 2.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 184 633 случая заражения коронавирусом.
Республиканский штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 48 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 778 человек.
По их данным, на 30 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 255 пациентов. Еще 315 человек лечатся амбулаторно.
Также на 30 декабря в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 1 млн 226 тысячи человек, а вторую — более 1 млн 11 тысяч кыргызстанцев.