Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 800 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 41 человека.

Бишкек — 24;

Ош — 1;

Чуйская область — 4;

Ошская область — 4;

Таласская область — 1;

Иссык-Кульская область — 5;

Джалал-Абадская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 184 633 случая заражения коронавирусом.

Республиканский штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 48 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 778 человек.

По их данным, на 30 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 255 пациентов. Еще 315 человек лечатся амбулаторно.

Также на 30 декабря в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 1 млн 226 тысячи человек, а вторую — более 1 млн 11 тысяч кыргызстанцев.