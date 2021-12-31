Президент подписал указ о награждении кыргызстанцев «за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики, а также большие достижения в профессиональной деятельности». Ордена «Манас» второй и третей степеней получат восемь человек.

Орден «Манас» — высшая награда в Кыргызстане. Ее учредили в 1996 году — и состоит она из трех степеней. Человек не может получить орден первой степени, минуя получение второй и третей степеней.

Орден «Манас» II степени

Композитор Сардар Джумалиев получит орден «Манас» II степени. Джумалиев — дирижер академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова кыргызской филармонии. Он автор более 100 оркестровых произведений и 70 песен для кыргызских мелодистов.

Скульптор Виктор Шестопал получит орден «Манас» II степени. Это Шестопал автор памятника Александру Пушкину у Славянского университета в Бишкеке. Он запечатлел многих деятелей Кыргызстана. Создал в мраморе портрет актрисы Бакен Кыдыкеевой, в дереве — портрет скульпторши Ольги Мануиловой, в меди — бюст писателя Касымалы Жантошева. *Ранее подобную награду получали академик Абдыганы Эркебаев, врач Какиш Рыскулова, композитор Насыр Давлесов. Получали награду и политики. Например, бывший президент Алмазбек Атамбаев, его соратник Сапар Исаков, а также оппозиционеры правления Атамбаева — Омурбек Текебаев и Аида Салянова.

Орден «Манас» III степени

Писателю Мелису Абакирову вручат орден «Манас» III степени. Аналогичную награду вручат президенту общественного объединения «Кыргызстанская секция международной полицейской академии» Шейшенбеку Байзакову.