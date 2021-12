Президент подписал указ о награждении кыргызстанцев «за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики, а также большие достижения в профессиональной деятельности». Ордена «Манас» второй и третей степеней получат восемь человек. Орден «Манас» — высшая награда в Кыргызстане. Ее учредили в 1996 году — и состоит она из трех степеней. Человек не может получить орден первой степени, минуя получение второй и третей степеней. Орден «Манас» II степени Композитор Сардар Джумалиев получит орден «Манас» II степени. Джумалиев — дирижер академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова кыргызской филармонии. Он автор более 100 оркестровых произведений и 70 песен для кыргызских мелодистов. Скульптор Виктор Шестопал получит орден «Манас» II степени. Это Шестопал автор памятника Александру Пушкину у Славянского университета в Бишкеке. Он запечатлел многих деятелей Кыргызстана. Создал в мраморе портрет актрисы Бакен Кыдыкеевой, в дереве — портрет скульпторши Ольги Мануиловой, в меди — бюст писателя Касымалы Жантошева. *Ранее подобную награду получали академик Абдыганы Эркебаев, врач Какиш Рыскулова, композитор Насыр Давлесов. Получали награду и политики. Например, бывший президент Алмазбек Атамбаев, его соратник Сапар Исаков, а также оппозиционеры правления Атамбаева — Омурбек Текебаев и Аида Салянова. Орден «Манас» III степени Писателю Мелису Абакирову вручат орден «Манас» III степени. Аналогичную награду вручат президенту общественного объединения «Кыргызстанская секция международной полицейской академии» Шейшенбеку Байзакову. «Манас» III степени должны вручить и математику Алтаю Борубаеву. Он — директор института математики Академии наук, был ректором двух кыргызских вузов, депутатом и первым заместителем министра образования. Такую же награду вручат сотруднику администрации президента, начальнику управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров Кубатбеку Кожоналиеву, профессору Центра интегративного и практического обучения при Кыргызско-Российском Славянском университете Мамбетакуну Намазбекову, главе объединения «Республиканский совет ветеранов войны» Мырзакану Субанову. *Ранее подобную награду вручали режиссеру Актану Арымкубату, дирижеру Асанхану Джумахматову, легендарному врачу Мирсаиду Миррахимову и десятку других деятелей.

