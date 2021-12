Заканчивается последний день 2021 года, и уже совсем скоро в эфире ОТРК прозвучит праздничное новогоднее поздравление президента Садыра Жапарова. В канун Нового года «Клооп» решил вспомнить, что желали кыргызстанцам его предшественники. Кстати, поздравлять жителей республики с Новым годом Жапаров будет второй раз. В прошлый раз он это сделал год назад, когда был кандидатом в президенты Кыргызстана. Его поздравление в эфире ОТРК с поздравлением 31 декабря было предвыборной агитацией. Мы решили посмотреть, какие слова употребляли его предшественники на посту — Сооронбай Жээнбеков и Талант Мамытов — и что обещали. Анализ мы провели текстов их выступлений на официальном русском языке. 2020 год: мудрый сильный народ, процветающая страна и … извинения В новый 2021 год Кыргызстан входил очень тяжело. Сначала страну настигли экономический и социальный кризис после начала пандемии коронавируса, затем кризис здравоохранения привел к «черному июлю». К 31 декабря 2020 года коронавирус унес жизни 1355 человек. Легенда медицины, человек-эпоха и юная волонтерка. Пандемия и человеческие потери Кыргызстана в 2020 году Кроме того, в октябре 2020 года после выборов в седьмой созыв парламента, которые прошли с многочисленными нарушениями, страну постиг и политический кризис. Итоги выборов отменили, в стране произошел переворот, Белый дом снова горел, а президент Жээнбеков добровольно ушел в отставку. К власти пришли освобожденный из колонии политик Садыр Жапаров и его многочисленные сторонники, которые заняли ключевые посты по всей стране, как и люди, связанные с ними. Октябрьская (не)революция: Политический кризис в Кыргызстане, его причины и итоги (которых нет) В этот тяжелый год кыргызстанцы получили сразу два поздравления — от Садыра Жапарова-кандидата и от и.о.президента, торага Таланта Мамытова. Кроме Мамытова, выступили с пожеланием медик, правозащитник, волонтер, спортсменка, работник «Тазалыка», дружинник, правозащитник, работающий с инвалидами, и ребенок трудового мигранта — как символ будущего страны. Значительная часть речи Мамытова была на государственном кыргызском языке. Но и на кыргызском и на официальном русском он принес соболезнования семьям, потерявшим близких из-за коронавируса. Он очень много, как и предшественники, говорил о процветании и развитии и в будущем, величии, мудром, терпеливом, трудолюбивом народе Кыргызстана. «Какими бы разными мы все не были, мы все хотим одного — процветающего Кыргызстана! Я хочу выразить слова благодарности каждому, кто прямо сейчас, с надеждой на новое будущее слышит мои слова. Кыргызстан — великая страна, не только потому что у нас невероятной красоты природа, богатые природные ресурсы и масса возможностей для развития, а прежде всего из-за людей! […] Несмотря ни на что, было также много хорошего в этом году! Мы стали ближе с семьей, в очередной раз убедились в сплоченности наших граждан и в том, что рано или поздно справедливость всегда восторжествует», — отметил он. Мамытов добавил, что «наш мудрый и сильный народ, с многовековой историей, который прошел столько испытаний, — заслуживает жизни в процветающей стране». Самыми частыми словами в его речи были «мы», «всех», «наших», «близких», «год», немного отстало слово «пандемия». Примечательно, что Мамытов стал редким человеком в кресле президента за десять лет, который решил извиниться перед гражданами Кыргызстана за то, что им пришлось вынести в уходящем году. При этом, отчитывался он, по сути, за правление Жээнбекова — сам он исполнял обязанности совсем не долго. Он заявил, что год был «непростым и сложным». «Я хочу извиниться от имени всего государства, за события во время пандемии и спад экономики. Ни одна страна не была готова к таким событиям, и мы в том числе», — сказал и.о.президента и торага. 2019 год: спасибо согражданам, мы продолжим позитивные изменения Это был второй год президентства Сооронбая Жээнбекова. Он выглядел… вот как-то так. Перед 2020 годом Жээнбеков подвел очень краткие итоги года в стране и на международной арене, поблагодарил народ за поддержку, сказав, что «все достигнутое — это результат каждодневного труда и усилий сограждан». Президент пообещал продолжить «позитивные изменения уходящего года» в 2020 году и объявил, что наступающий год будет Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. В числе самых популярных слов оказалась «визитная карточка» Жээнбекова — «дорогие соотечественники». А еще много местоимений и «год» в различных вариациях. Словом, чем хуже обстоят дела в экономике и социальной сфере, тем больше громких слов о ценностях, народе и лучшем будущем говорят президенты. 2018 год: #безТЭЦ, цифровизация, борьба с коррупцией, стратегии развития Кыргызстана Перед 2019 годом в новогоднем поздравлении кыргызстанцам Сооронбай Жээнбеков был краток и точен. Он не обращался к великому прошлому и не обещал светлого будущего, а просто в нескольких фразах подвел итоги первого своего года в кресле президента. Это были цифровизация, борьба с коррупцией, новые стратегии развития Кыргызстана, укрепление членства в ЕАЭС, реализация судебно-правовой реформы. А вот какие слова президент употреблял чаще всего: «год», страна», «ряд», «Кыргызстан», и, конечно же, «дорогие соотечественники». А вот обычным кыргызстанцам год, прежде всего, запомнился аномальными морозами в конце января и аварией на ТЭЦ Бишкека в то время, когда по ночам в городе было 20-25 градусов мороза по Цельсию. Ремонтировали ТЭЦ несколько дней. За это время часть горожан вынуждена была покинуть свои квартиры, разъехаться по домам родственников и знакомых, а Ботанический сад потерял более 30% растений. Незадолго до аварии стратегический объект был модернизирован — этим занималась китайская компания TBEA за сумму в $386 млн. Деньги кредитные и Кыргызстан их будет возвращать еще много лет, но при их распределении нашли ряд нарушений. Читать по теме: Штраф, сроки и конфискация: Как осудили чиновников «Дела о ТЭЦ» В 2018 году уже показал себя избирателям шестой созыв парламента. «Клооп» проанализировал, как поработали нардепы и обнаружил, что парламентская демократия пришла в страну только на словах. Депутаты этого созыва часто прогуливали заседания, и в 98% случаев принимали одобрительно любые законопроекты, почти не споря и не обсуждая их. Исследование показало, что кыргызские депутаты не имеют принципиальных позиций по многим законопроектам или их принципиальная позиция заключается в том, чтобы соглашаться с коллегами, правительством или администрацией президента. Но были в том году и светлые моменты. По инициативе Кыргызстана международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2018 год годом Чингиза Айтматова. Тогда по всему миру прошло множество мероприятий в честь кыргызского классика литературы и философа — от театральных постановок по мотивам его произведений до проведения Третьего Иссык-Кульского интеллектуального форума. А еще в 2018 году знаменитый британский журнал о путешествиях Wanderlust опубликовал рейтинг лучших стран для посещения, куда вошел и Кыргызстан.Тогда он занял первое место в номинации «Развивающиеся направления». Дело было в феврале, а уже летом 2018 года состоялись третьи Всемирные игры Кочевников на Иссык-Куле, куда прибыли тысячи гостей из разных стран мира.

