Дорогие друзья, Кыргызская космическая программа делится воспоминаниями 2021 года и поздравляет вас с наступающим 2022 годом! Наша команда также готовит большой материал о том, какую работу мы провели в 2020–2021 годах. Нам не терпится им поделиться, stay tuned!

