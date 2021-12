«Первый канал» показал финал десятого сезона шоу «Голос». Финалистами были кыргызстанец Александр Волкодав, казахстанец Ернар Садирбаев, казахстанец Алишер Каримов и россиянка Элина Пан. По итогам голосования, победителем шоу стал кыргызстанец Александр Волкодав. Вторым стал Алишер Каримов. Два других финалиста были отсеяны по итогам промежуточного голосования. Как это было? Александр Волкодав исполнил песни «Казачья», «Arcade» Дункана Лоуренса — с Пелагеей, а также песню трубадура из «Бременских музыкантов». Алишер Каримов исполнил песни «Ноктюрн» и «Как молоды мы были». Песню с наставником Александром Градским, умершим до финала, удалось спеть благодаря заранее записанному видео исполнения музыканта. Третьей песней финалиста стала «Аве Мария». Ернар Садирбаев исполнил с Димой Биланом его старый хит «Ты должна рядом быть». Также он исполнил «Ищу тебя» Татьяны Анциферовой и «Unchained Melody» Тодда Дункана. Элина Пан спела «Любовь, похожую на сон», а вместе с наставником Леонидом Агутиным — «Включите свет».

