Кыргызстанка Айжан Кадырбекова выступила на чемпионате мира (по версии ACBJJ) по джиу-джитсу в Москве — он стартовал 27 декабря. Она получила две медали — бронзу и золото. Золото она получила, победив всех соперниц в абсолютном весе, а бронзу — в турнире для синих поясов до 70 кг.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!