Мэрия Бишкека сообщила, что на площади Ала-Тоо в честь празднования Нового года проведут концерт — начнется он в 19 часов. Там выступят кыргызские музыканты и певцы. От салюта городские власти отказались и призвали горожан также соблюдать безопасность и не использовать пиротехнику на концерте. После концерта жители смогут воспользоваться «новогодним экспрессом» — транспорт будет работать до 1 часа 1 января. Будут работать троллейбусы, автобусы и маршрутные рейсы. №2, микрорайон «Аламедин-1» – завод имени Фрунзе;

№4, мясокомбинат – Кожзавод;

№7, микрорайон «Тунгуч» – жилмассив «Ак-Орго»;

№10, микрорайон «Асанбай» – завод Фрунзе;

№14 микрорайон «Верхний Джал» – Киркомстром.

№ 17 микрорайон «Асанбай» – Кожзавод.

