Мэрия Бишкека сообщила, что на площади Ала-Тоо в честь празднования Нового года проведут концерт — начнется он в 19 часов. Там выступят кыргызские музыканты и певцы.

От салюта городские власти отказались и призвали горожан также соблюдать безопасность и не использовать пиротехнику на концерте.

После концерта жители смогут воспользоваться «новогодним экспрессом» — транспорт будет работать до 1 часа 1 января.

Будут работать троллейбусы, автобусы и маршрутные рейсы.