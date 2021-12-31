Мэрия Бишкека сообщила, что на площади Ала-Тоо в честь празднования Нового года проведут концерт — начнется он в 19 часов. Там выступят кыргызские музыканты и певцы.
От салюта городские власти отказались и призвали горожан также соблюдать безопасность и не использовать пиротехнику на концерте.
После концерта жители смогут воспользоваться «новогодним экспрессом» — транспорт будет работать до 1 часа 1 января.
Будут работать троллейбусы, автобусы и маршрутные рейсы.
- №2, микрорайон «Аламедин-1» – завод имени Фрунзе;
- №4, мясокомбинат – Кожзавод;
- №7, микрорайон «Тунгуч» – жилмассив «Ак-Орго»;
- №10, микрорайон «Асанбай» – завод Фрунзе;
- №14 микрорайон «Верхний Джал» – Киркомстром.
- № 17 микрорайон «Асанбай» – Кожзавод.
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