Мэрия Бишкека сообщила, что на площади Ала-Тоо в честь празднования Нового года проведут концерт — начнется он в 19 часов. Там выступят кыргызские музыканты и певцы.

От салюта городские власти отказались и призвали горожан также соблюдать безопасность и не использовать пиротехнику на концерте.

После концерта жители смогут воспользоваться «новогодним экспрессом» — транспорт будет работать до 1 часа 1 января.

Будут работать троллейбусы, автобусы и маршрутные рейсы.

  • №2, микрорайон «Аламедин-1» – завод имени Фрунзе;
  • №4, мясокомбинат – Кожзавод;
  • №7, микрорайон «Тунгуч» – жилмассив «Ак-Орго»;
  • №10, микрорайон «Асанбай» – завод Фрунзе;
  • №14 микрорайон «Верхний Джал» – Киркомстром.
  • № 17 микрорайон «Асанбай» – Кожзавод.

Мэрия Бишкека: На площади Ала-Тоо будет новогодний концерт без салюта

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