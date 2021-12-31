Фото: Максим Ли, шоу «Голос»

Кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем десятого сезона шоу «Голос» на Первом канале. Он набрал 54% голосов зрителей шоу, 46% получил казахстанец Алишер Каримов. И это при том, что жители Кыргызстана не могли голосовать за него — только те, кто проживал в России. Наставница Волкодава Пелагея даже написала об этом у себя в соцсетях, призывая голосовать за него.

Александр Волкодав исполнил на финале песни «Казачья», «Arcade» Дункана Лоуренса — с Пелагеей, а также песню трубадура из «Бременских музыкантов».

Кроме Волкодава в шоу участвовал и другой кыргызстанец — Адилет Жумабеков. Он был в команде Дмитрия Билана, но в третьем этапе шоу наставник выбрал другого артиста. Его последнее выступление было очень ярким — судьи заявили, что оно войдет в «платиновый сборник» песен, спетых на шоу.

До Волкодава до финала шоу доходил лишь один кыргызстанец — Кайрат Примбердиев. Тогда он занял третье место.

Как это было: