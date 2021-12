2021 год оказался таким же сложным как и предыдущий год — коронавирус, несколько выборов государственного значения подряд, конфликты на границе, маловодье и засуха, а после — рост цен на все. Кыргызстанцам пришлось не только делать сложный выбор — о форме правления и изменении Конституции, о составе Жогорку Кенеша и местных кенешей. Но и выживать в условиях экономической нестабильности, помогать пострадавшим в конфликте на границе. Давайте вместе вспомним, каким был уходящий год.

