Для кыргызстанцев уходящий 2021 год был без преувеличений годом различных голосований — приняли новую Конституцию, избрали президента, депутатов местных кенешей и новый состав парламента. Произошли и трагические события, такие как вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном в Баткенской области. В Кыргызстане продолжают похищать девушек для принуждения к браку — похищение и убийство Айзады Канатбековой — яркий пример существования этой проблемы. Никуда не делась и пандемия коронавируса — в этом году основная ставка властей в борьбе с коронавирусом была сделана на вакцинацию. Коррупция тоже никуда не делась — в этом году получила продолжение и кажется утихла история с экс-замглавы таможни Райымбеком Матраимовым, который стал неофициальным символом коррупции. Однако, было и хорошее в 2021 — этот год стал по-настоящему триумфальным для кыргызских борчих и борцов. Мы выбрали несколько цифр, связанных с важными событиями уходящего 2021 года. 9 медалей — столько завоевали кыргызские борчихи и борцы на летних Олимпийских играх в Токио и Чемпионате мира в Осло. На Олимпиаде взяли серебро Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова, а Мээрим Жуманазарова завоевала бронзу. А Чемпионат мира по борьбе этого года стал и вовсе триумфальным для кыргызских борчих. Все три представительницы Кыргызстана – Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова – завоевали медали. Тыныбекова взяла золото и стала двукратной чемпионкой мира, Жуманазарова также завоевала золото, а Айпери Медет кызы взяла бронзу. Кроме того, на этом турнире серебро завоевали Эрназар Акматалиев и Жоламан Шарбенбеков, а Алибек Осмонов взял бронзу. 1 447 — столько кыргызстанцев с подтвержденным COVID-19 скончались в этом году. В 2020 году — в первый год пандемии коронавируса от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 1 355 кыргызстанцев. 36 — столько кыргызстанцев погибли в результате вооруженного конфликта Кыргызстана и Таджикистана в Баткенской области. Также различные ранения получили 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцах и 87 раненных. Конфликт возник из-за спора на водораспределительном объекте «Головной». Позже власти обеих стран сообщили о возбуждении уголовных дел по тяжким статьям и обвинили друг друга в начале конфликта. Это событие вновь напомнило о проблеме неопределенности границ между Кыргызстаном и Таджикистаном. Сейчас спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где зачастую граница обозначена условно. Конфликт в конце апреля был самым масштабным, но далеко не единственным. Неопределенная линия границы между Кыргызстаном и Таджикистаном становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях. Конфликты нередко доходят до перестрелок, в которых погибают граждане обеих стран. 54 часа — столько времени прошло с момента похищения Айзады Канатбековой до обнаружения ее тела. Девушку похитили 5 апреля примерно в 7:18 шесть человек для принудительного вступления в брак. Один из похитителей — Замирбек Тенизбаев — изнасиловал Канатбекову, а затем ее убил. После этого он покончил с собой. Тела Канатбековой и Тенизбаева нашли 7 апреля в 13:14 — местный пастух сообщил об этом милиции. Похищение, убийство девушки и действия милиции вызвали широкий общественный резонанс. Случай с Айзадой Канатбековой вновь напомнил о проблеме похищения девушек в стране и недостаточно серьезного отношения к подобным преступлениям со стороны правоохранительных органов. Так, матери Канатбекой Назгуль Шакеновой следователь, сказал, что это обычное похищение и заверил, что она вскоре погуляет на свадьбе своей дочери. На следующий день после обнаружения тела девушки сотни граждан, недовольных бездействием правоохранителей, вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки. В результате МВД наказало 44 милиционеров, из которых 12 лишились должностей, в том числе Матмусаев. В итоге было возбуждено три уголовных дела по факту похищения и убийства Айзады Канатбековой. Дело об убийстве девушки прекратили в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Соучастников похищения девушки приговорили к разным срокам: от 6,5 до 7 лет лишения свободы и выплате 100 тысяч сомов матери Канатбековой в качестве морального и материального ущерба. Однако обвиняемые не согласились с приговором и обжаловали его. Апелляция рассматривается Бишкекским госудом. Дело о халатности сотрудников милиции, приведшей к гибели Айзады Канатбековой, расследует бишкекское управление ГКНБ. Это следствие длится уже больше полугода и неизвестно на какой оно стадии. Потерпевшая сторона заявляет, что следственные мероприятия не ведутся и возможно дело закрыли. Однако, ГКНБ говорит, что следствие идёт, а Генпрокуратура заявила, что дело «находится на особом контроле» надзорного органа. 1,5 млрд сомов — столько потратили на выборы и референдумы в 2021 году. Кыргызстанцам в этом году пришлось выбирать президента, голосовать на двух референдумах, избирать депутатов местных кенешей и седьмой созыв парламента. Результаты всем известны — президентом стал Садыр Жапаров, новая Конституция сконцентрировала в его руках всю власть, а в местные кенеши и парламент прошли сторонники действующей власти. 6 лет и 2 месяца — столько длились полномочия депутатов шестого созыва Жогорку Кенеша. За этот срок нардепы успели поработать с 3 разными президентами и поменяли 9 премьер-министров (с 2021 года председателей кабмина). Шестой созыв Жогорку Кенеша начал свою работу 28 октября 2015 года. Этот созыв неоднократно подвергался критике, стал скандальным и единодушно принимал практически все предлагаемые законопроекты. Кроме того, этот созыв парламента отработал больше положенного и дольше всех предыдущих. Срок полномочий шестого созыва Жогорку Кенеша закончился в конце октября 2020 года, но после смены власти и отмены итогов парламентских выборов 2020 года депутаты продлили срок своей работы. После этого они приняли закон, согласно которому проведение новых парламентских выборов приостанавливалось до внесения изменений в Конституцию страны. Тогда ещё депутат Омурбек Текебаев называл продление полномочий шестого созыва законным и говорил, что они сделали это, чтобы не допустить «вакуума во власти». Однако, юристы и Венецианская комиссия сообщили, что парламент превысил свои полномочия и не правомочен инициировать изменения в Конституцию. По мнению экспертов, вместе с переносом повторных выборов в парламент, эти действия депутатов «выходят за рамки временных функций». Они отмечали, что в такой переходный период функции парламента должны быть сокращены и он не должен принимать важные для страны законы. С октября прошлого года шестой созыв парламента принял ряд важных законопроектов, они утверждались очень быстро и нередко с нарушениями. Депутаты этого созыва “подарили” нам новые Уголовные кодексы, новый Налоговый кодекс, закон о фейках и поправки в закон об НКО. Это лишь малая часть законов, которая повлияла и в дальнейшем повлияет на жизнь граждан страны. 220 тысяч сомов — такой штраф должен был выплатить экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов. Суд признал Матраимова виновным в коррупции, а такое мягкое наказание объяснил тем, что экс-чиновник пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов — 1,4 млрд в виде денег, а 600 млн сомов недвижимостью. Матраимов — герой серии расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупционных схемах на таможне, с помощью которых из Кыргызстана вывели $700 млн. Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского». Читать по теме: Республика Матрастан В феврале на Матраимова завели уголовное дело о легализации преступных доходов. Тогда его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца, а 15 апреля освободили из-под стражи. В Госкомитете сообщили, что прекратили уголовное дело по факту легализации преступных доходов, так как не нашли у Матраимова и его родственников недвижимости за рубежом. «В последние два месяца мы отправили запросы в страны СНГ, Китай, Турцию, Арабские Эмираты и в другие страны и попросили их помочь в установлении принадлежащего Матраимова имущества. Из этих стран мы получили ответ о том, что там у Матраимова и членов его семьи нет имущества», — прокомментировал прекращение уголовного дела в отношении Матраимова глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. На вопрос, не бросает ли этот случай тень на борьбу ГКНБ с коррупцией, Ташиев ответил, что «надо уважать права человека». 261 млрд 719 млн сомов — столько Октябрьский райсуд Бишкека обязал выплатить канадскую компанию Centerra Gold Inc., признав незаконным складирование отходов на ледниках Давыдова и Лысый. После этого госкомиссия по изучению деятельности «Кумтора» предложила взыскать 459,5 млрд сомов (с учетом суммы, которую обязал выплатить суд) с Centerra за экологические и финансовые нарушения. Также госкомиссия предложила ввести внешнее управление в «Кумторе» и депутаты парламента это решение поддержали. Канадская компания не согласилась с такими претензиями и подала иски в Стокгольмский международный арбитражный суд и Нью-Йоркский суд по делам банкротства. Тяжбы по этим делам идут по настоящее время. Помимо судов, стороны ведут и переговоры. Однако, неизвестно, что обсуждается на этих встречах. Первый раунд переговоров кыргызской стороны и Centerra состоялся в Женеве в конце сентября. По его итогам стало известно, что стороны договорились проводить закрытые переговоры. Второй раунд переговоров начался 23 декабря. Встреча прошла в формате закрытой видеоконференцсвязи. В пресс-службе «Кумтора» сообщили, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг рудника и обсудили вопросы, связанные с судебными разбирательствами. 25 декабря же президент Садыр Жапаров пригрозил Centerra тем, что, если с компанией не удастся решить вопрос по «Кумтору» путем переговоров, то Кыргызстан подаст экологические иски против них. Фото: Давид Холфилд 100-110 сомов — столько стоил килограмм моркови в середине июня этого года. В минсельхозе это подорожание, обычно морковь стоит 35-45 сомов, объяснили тем, что Кыргызстан экспортировал много моркови в Россию и Казахстан. Кабмин же заподозрил предпринимателей в сговоре и даже поручил правоохранительным органам расследовать ситуацию с резким ростом цен на морковь. Однако, чем закончилось расследование, неизвестно. Морковь стала символом подорожания продуктов питания в Кыргызстане, который столкнулся с экономическим кризисом из-за пандемии и политической нестабильности. По словам экспертов, на стоимость овощей повлияло и засушливое лето в Центральной Азии. «Никогда такого не было, чтобы морковь стоила 100 сомов. Сейчас она подешевела, потому что подоспел местный урожай. Но даже в летний сезон килограмм моркови стоит 60 сомов. Вы представляете что будет зимой?! Если наши границы останутся открытыми и фермеры будут экспортировать её, она вновь поднимется в цене. Проблемы на границе или искусственный запрет на вывоз смогут незначительно сдержать цены. То же самое с картофелем, который сейчас, в пик сезона, стоит 35 сомов. Это очень дорого», — говорил экономист Азамат Аттокуров в интервью «Азаттыку». Он напомнил, что подорожали и другие продукты, которые входят в основной рацион кыргызстанцев — риск, гречка, мука и подсолнечное мясо. Читать по теме: Все будет еще хуже. Почему фермерам в Чуйской области не хватает поливной воды? Власти вводили госрегулирование цен на некоторые продукты и вводили другие меры, но рост цен на продукты питания продолжается до сих пор. Например, в 2020 году по состоянию на май подсолнечное масло стоило в среднем 87 сомов. По данным Нацстаткома, на конец ноября 1 литр подсолнечного масла в среднем по стране стоит 151 сом.

