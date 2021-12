Новый год — это семейный праздник. В эту ночь все родные и близкие собираются вместе, дарят друг другу подарки и празднуют наступление нового года. «Клооп» собрал праздничные и трогательные рекламные ролики, которые поднимут ваше новогоднее настроение и напомнят о самом важном. В прошлый Новый год во многих странах действовали ограничения из-за пандемии коронавируса, поэтому многие семьи не смогли собраться в этот волшебный праздник. Венгерское телевидение Magyar Telekom решило напомнить, что «самый большой подарок — это снова собраться вместе». Этот ролик расскажет о внуке, который очень ждет своего дедушку с подарком на Рождество. На каждый Новый год Coca-Cola готовит праздничные кампании. В этом году компания выпустила рекламный ролик, в котором маленький мальчик собирается вместе со своими соседями по дому, чтобы создать импровизированный дымоход из картонных коробок для приветствия Санта Клауса. Слоган ролика: «Праздники становятся волшебными, когда мы их разделяем друг с другом». Необычную историю дружбы рассказала компания Amazon. Слоган рекламного ролика: «Каждая улыбка рассказывает свою историю». Одинокий охранник зоопарка Карл и очаровательная гиена Хэтти смотрят телешоу и рождественские фильмы. Хэтти много улыбается, что пугает других людей. Важно ли каждый Новый год встречать в кругу семьи? Компания IKEA сняла ролик, в котором сын взялся за подготовку к праздничному ужину. «Если ваш ребенок вырос и готов встретить праздник с друзьями, дайте ему такую возможность, помогите ему с подготовкой, а потом… Иногда надо уйти, чтобы стать ближе», — отметили в IKEA. McDonald’s рассказал историю девочки Матильды, у которой появился воображаемый друг Игги. Он помогает ей во всем и всегда поддерживает. Но, взрослея, Матильда начинает забывать о своем друге. И в завершении новогодних роликов — трогательная история об отчиме от Disney UK. Он переезжает в дом Николь и двух её детей — Эллы и Макса.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!