А вы уже готовы встретить Новый Год? Ведущие видеподкаста «Секс Талкуу» рассказывают, чем им запомнился уходящий год, что поможет раскрепостить вас в Новом Году и почему важно любить себя и дарить себе подарки. Какие ценные знания вы получили в 2021 году? Чего вы ожидаете в Новом Году? Делимся своими впечатлениями и ожиданиями.

